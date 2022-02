14 nowych sklepów. Duńska sieć Netto polubiła Polskę

W dziesięciu województwach otwarto w ciągu ostatnich dwóch tygodni nowe sklepy Netto.

Po raz pierwszy nowe sklepy Netto otwarto w dziewięciu miastach.

Czternaście nowych sklepów powstało w ramach konwersji marketów Tesco na nowoczesne sklepy Netto 3.0.

W sferze wizualnej format 3.0 to minimalistyczny wystrój wnętrz, który ma zapewnić komfort zakupów dzięki szerokim alejkom, neutralnemu oświetleniu oraz zastosowaniu naturalnych materiałów wyposażenia wnętrz.

– Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani tempem, w jakim przebiega proces konwersji sklepów Tesco na Netto 3.0 – mówi Patrycja Kamińska, PR Manager Netto Polska. – Dzięki niej rozbudujemy siatkę sklepów aż do 650 placówek, co przełoży się na wzmocnienie naszej pozycji na polskim rynku. W efekcie jeszcze więcej klientów będzie mogło korzystać z szerokiej oferty Netto, którą wyróżnia atrakcyjny stosunek ceny do jakości – twierdzi.

Bliski koniec konwersji Tesco przez Netto

Sklepy Netto pojawiły się po raz pierwszy w Aleksandrowie Kujawskim (woj. kujawsko‑pomorskie), Jastrowiu, Witkowie (oba woj. wielkopolskie), Lipsku, Zwoleniu (oba woj. mazowieckie), Lubawie (woj. warmińsko-mazurskie), Gajkowie (woj. dolnośląskie), Rykach (woj. lubelskie) i Tarnowskich Górach (woj. śląskie). Na przeciwnym końcu „skali” znajdują się Rybnik (woj. śląskie) obecnie z pięcioma sklepami Netto, Gdańsk (woj. pomorskie), gdzie 3 lutego otwarty został ósmy sklep Netto i Łódź (woj. łódzkie), która może poszczycić się już 17 dyskontami sieci. Z kolei w Przemyślu (woj. podkarpackie) i Ziębicach (woj. dolnośląskie) funkcjonują obecnie po dwa sklepy Netto.

Sklepy w Gdańsku, Łodzi i Przemyślu wyposażone są w kasy samoobsługowe, które znacznie ułatwiają i przyspieszają robienie zakupów. Znaleźć je można w coraz większej liczbie placówek Netto.

Netto planuje zakończyć proces konwersji sieci sklepów Tesco jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. Sieć handlowa ma w Polsce ponad 600 sklepów i pięć centrów dystrybucyjnych, zatrudnia ponad 9 tys. osób. Poza Polską firma obecna jest w Danii i Niemczech.