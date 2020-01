16 nowych marek, komercjalizacja na poziomie 97 proc. Dobra passa Arkad Wrocławskich

Skierowanie oferty w stronę rodzin oraz konsekwentna realizacja strategii rozwoju sprawiły, że Arkady Wrocławskie zakończyły 2019 rok pasmem sukcesów. Ponad 30 podpisanych umów najmu oraz komercjalizacja na poziomie 97 proc. to bardzo dobry wynik na trudnym i mocno nasyconym powierzchnią handlową wrocławskim rynku. Największe wzrosty footfallu i obrotów centrum handlowe zanotowało w ostatnim kwartale 2019 roku. Rekordowy był grudzień, kiedy to Arkady Wrocławskie odwiedziło 12,5 proc. osób więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku, a miesięczne obroty były najwyższe od 2 lat.

To był bardzo dobry rok dla należącego do Develia centrum handlowego. Pozycjonowanie Arkad Wrocławskich jako miejsca „otwartego na rodziny” oraz zintegrowane działania marketingowe i leasingowe zaowocowały podpisaniem 33 umów najmu. W 2019 roku tenant-mix Arkad Wrocławskich wzbogacił się o 16 nowych marek, a 2 kolejne podpisały umowy na otwarcie lokali z początkiem 2020 roku. O wysokim zainteresowaniu przestrzenią handlową obiektu świadczy również 15 przedłużonych umów z dotychczasowymi najemcami, z czego 3 zdecydowało się równolegle na remodeling i zwiększenie powierzchni. W 2019 roku do grona najemców dołączyli m.in. międzynarodowy dyskont niespożywczy Action (1100 mkw.) oraz sieć Dealz (410 mkw.). Do większego lokalu przeniosła się m.in. Klockownia (550 mkw.).

- Komercjalizacja na poziomie 97,3 proc. potwierdza, że konsekwentne budowanie szerokiej oferty handlowo-usługowo-rozrywkowej skierowanej w stronę rodzin było bardzo dobrym posunięciem. Właściwa diagnoza potrzeb grupy docelowej pozwoliła na stworzenie atrakcyjnego portfolia najemców, a organizowane w Arkadach Wrocławskich wydarzenia z kategorii edutainment przełożyły się na dynamikę odwiedzalności – mówi Piotr Pirogowicz, Dyrektor Zarządzający w Develia S.A.

Szeroka oferta pozahandlowa

Jednym z celów Arkad Wrocławskich na 2019 rok było przyciągniecie rodzin z dziećmi, poszukujących nie tylko dostosowanej do ich potrzeb oferty handlowej, ale też wartościowej rozrywki. Centrum handlowe przeszło szereg zmian architektonicznych, obejmujących m.in. remont parkingu, modernizację części wspólnych i wymianę oświetlenia. Wprowadziło też liczne udogodnienia. Jednym z nich jest komfortowa Strefa Rodzica o powierzchni ponad 50 mkw., z kilkoma wydzielonymi przestrzeniami, gwarantującymi opiekunom i ich pociechom pełną intymność. Przez cały rok w Arkadach Wrocławskich organizowane były eventy edukacyjne dla najmłodszych oraz ważne wydarzenia społeczne. Ogromną popularnością cieszyły się m.in. Festiwal Archeologii i Dinozaurów, Kreatywny Plac Budowy czy Akademia Odkrywców. Swoją wierną publiczność w błyskawicznym tempie zyskały spektakle wystawiane na scenie Teatru Najmłodszego Widza. Strzałem w dziesiątkę okazała się również współpraca z lokalnymi organizacjami i instytucjami kulturalnymi. W porozumieniu ze Strefą Kultury Wrocław zorganizowano gościnny występ artystów z Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci „Dziecinada”. W trakcie Muzycznego Dnia Mamy do wspólnego śpiewania zachęcali nauczyciele z Narodowego Forum Muzyki. W galerii handlowej odbyły się również liczne kampanie społeczne, m.in. wrocławska odsłona akcji Movember czy „Niesamowite uczucie” Fundacji DKMS.

