Po raz pierwszy w historii Pepco, liczba nowych sklepów uruchomionych w kwartale w Europie Zachodniej, wliczając setny sklep we Włoszech, przewyższyła liczbę nowych placówek w Europie Środkowej.

W pierwszym półroczu Grupa Pepco otworzyła netto 166 nowych sklepów.

W ramach Pepco uruchomiono 134 nowe sklepy netto w pierwszym półroczu, w tym wejście na rynek grecki.

Grupa Poundland: 32 nowych sklepów netto w pierwszym półroczu, w dużej mierzy dzięki rozwojowi Dealz Poland, które otworzyło 36 nowych sklepów netto w tym okresie. Marka Dealz przekroczyła łączną liczbę 200 sklepów w Polsce.

Grupa pozostaje przekonana co do wypełnienia celu uruchomienia 550 nowych sklepów netto w bieżącym roku obrotowym.

Przychody Grupy Pepco za I półrocze wyniosły 2 839 mln euro, co stanowi 22,8 proc. wzrostu rok do roku, dzięki silnemu wzrostowi segmentu Pepco o 36,9 proc.

Firma zanotowała wzrost w I półroczu według porównywalnej bazy „like-for-like”, który wyniósł 11,1 proc. rok do roku, a w samym II kwartale LFL sięgnął 8,5 proc.

Pepco zanotowało zachęcający wynik w II kwartale mimo wciąż trwającej wysokiej inflacji odczuwanej zarówno przez klientów, jak i samą firmę. Popyt na nasze towary pozostaje wysoki, a dwucyfrowy wzrost przychodów według danych porównywalnych pokazuje, jak solidnych postępów dokonała grupa - komentuje Trevor Masters, prezes Pepco Group.

- Po raz pierwszy w historii firmy, liczba nowych sklepów uruchomionych w tym kwartale w Europie Zachodniej, wliczając nasz setny sklep we Włoszech, przewyższyła liczbę nowych placówek w Europie Środkowej. To strategiczne osiągnięcie dla Grupy, a pozytywne reakcje klientów na naszą ofertę pokazują, że rynkiem docelowym jest dla nas cała Europa. Będziemy szukali możliwości do skorzystania z okazji do dalszego wzrostu w drugiej części roku, a nasze plany uruchomienia działalności w Portugalii oraz Bośni i Hercegowinie w drugiej połowie 2023 r. są realizowane zgodnie z harmonogramem - dodaje.

Podkreśla jednak, że sytuacja konsumentów pozostaje trudna z uwagi na kwestie inflacyjne.

- Nasza strategia bycia liderem cenowym daje nam silne przekonanie co do naszych możliwości zdobywania klientów i powiększania udziału w rynku. W trakcie ostatniego kwartału poprawiliśmy oba te wskaźniki . Pozostajemy pewni co do osiągnięcia założonego całorocznego celu odnośnie wyniku EBITDA, a także co do zakładanej liczby otwarć nowych sklepów - mówi.

Pepco powiększa zespół

Neil Galloway 3 kwietnia 2023 r. dołączył do Grupy jako dyrektor finansowy. Neil poprzednio pracował w IWG plc, dostawcy elastycznej przestrzeni biurowej w 120 krajach; pełnił tam rolę wiceprezesa.

Neil jest doświadczonym dyrektorem finansowym spółek giełdowych, który ma 15 lat doświadczenia na stanowiskach finansowych i handlowych w koncernach międzynarodowych, w tym także takich, które zajmował się międzynarodowym handlem detalicznym.

Perspektywy Pepco

Wyniki handlowe Grupy w I półroczu pozostają pozytywne, osiągając dwucyfrowy wzrost przychodów według danych porównywalnych. Ten wyniki został osiągnięty mimo trudnych warunków, wpływających na zmiany w zachowaniu konsumentów, szczególnie w odpowiedzi na wysoką inflację w Europie Środkowej. To podkreśla, bardziej niż kiedykolwiek, znaczenie oferowania naszym klientom towarów o najwyższej wartości, dzięki czemu możliwe jest osiąganie wyników lepszych niż cały rynek.

Otoczenie makroekonomiczne, w którym działa Grupa, jest obecnie bardziej zrównoważone niż w przeciągu ostatnich 18 miesięcy, ze spadającymi wydatkami na towary, lecz z wciąż istotnymi obciążeniami w zakresie innych kosztów, w tym energii. Grupa trzyma się założonego harmonogramu nowych otwarć sklepów, napędzając przychody dzięki programowi przeobrażania sklepów i utrzymywaniu dyscypliny kosztowej, z poprawą perspektyw marż w drugim półroczu. Podsumowując, Grupa jest pewna perspektyw na cały rok obrotowy i nie przewiduje zmian co do poprzednich założeń, przedstawionych przy okazji publikacji wybranych wyników za I kwartał w styczniu 2023 r.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl