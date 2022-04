180. sklep sieci Bricomarché otwarty w Bielsku-Białej

Sklep w Bielsku-Białej to 180. lokalizacja Bricomarché i pierwszy supermarket tego szyldu w tym mieście.

Oferta liczy ponad 30 tys. produktów z różnych działów.

Z okazji otwarcia supermarketu przygotowano atrakcje – od lotu balonem i konkursów z nagrodami aż po grill, upominki, promocje i animacje dla najmłodszyc

Placówka Bricomarché w Bielsku-Białej znajduje się przy ul. Cieszyńskiej 465 i oferuje klientom ponad 30 tys. produktów w pięciu obszarach: artykuły budowlane, ogród, majsterkowanie, dekoracja i gospodarstwo domowe. Klienci znajdą w supermarkecie również artykuły od lokalnych dostawców, w tym m.in. lampy, zasłony, akcesoria dekoracyjne, produkty dla miłośników wędkarstwa oraz rośliny i kwiaty. Dodatkowo, w sklepie dostępne są usługi transportu produktów, cięcia blatów i zakupu na raty.

"Mieszkańcom brakowało sklepu tej kategorii"

- Moja historia z Grupą Muszkieterów rozpoczęła się już 20 lat temu, gdy dołączyli do niej moi rodzice. Zawsze wiedziałam, że ja także pewnego dnia otworzę swój sklep i dołączę do grona Muszkieterów. Bardzo bliskie są mi wartości Grupy, a w szczególności zasada „najważniejszy jest człowiek” - tłumaczy Anna Laskowska, która prowadzi sklep Bricomarché w Bielsku-Białej razem ze swoim mężem, Andrzejem Laskowskim.

- Zdecydowałam się na otwarcie supermarketu pod marką Bricomarché, ponieważ znam dobrze lokalny rynek i wiem, że mieszkańcom brakuje sklepu tej kategorii, a nasza oferta jest wyjątkowa. Uwielbiam Bielsko-Białą i cieszę się, że mogę zaoferować wszystkim odwiedzającym to, co w naszym mieście najlepsze. Dołożę wszelkich starań, by każdy znalazł w moim sklepie coś dla siebie - dodaje.

Atrakcje z okazji otwarcia

Oficjalne otwarcie zaplanowano na 30 kwietnia. Z tej okazji właściciele przygotowali dla klientów wiele atrakcji. Na odwiedzających czekają: lot balonem, konkursy z nagrodami, karty podarunkowe na zakupy w Bricomarché, animacje dla dzieci, kiełbaski z grilla, wata cukrowa i popcorn, wizyta psa z firmy Dulux, upominki w postaci paczek-niespodzianek, gadżetów oraz produktów gratisowych oraz szeroki asortyment w promocyjnych cenach.

Powierzchnia sklepu w Bielsku-Białej liczy ok. 2 tys. mkw., a parking mieści blisko 90 aut. Obok głównej hali zakupowej usytuowano ogród o powierzchni 1500 mkw.