20 lat Neinver w Polsce.

NEINVER, wiodący operator centrów outletowych w Europie oraz lider rynku w Polsce i Hiszpanii, obchodzi 20. rocznicę obecności na polskim rynku.

W tym czasie Neinver odnotował ponad 230,000 mkw. powierzchni handlowej wybudowanej i zarządzanej.

Inwestycje rzędu 1,5 mld złotych.

4 tysiące miejsc pracy i setki milionów klientów w czasie minionych 20 lat.

Dokładnie 2 grudnia 2002 roku Neinver otworzył FACTORY Ursus - pierwsze profesjonalne centrum outletowe w Polsce, dając początek powstania branży, która dzisiaj zajmuje jedno z czołowych punktów na handlowej mapie kraju.

FACTORY Ursus.



Wejście do Polski było kamieniem milowym dla Neinver. Wraz z otwarciem FACTORY Ursus w Warszawie wyznaczyło bowiem początek europejskiej ekspansji firmy i utorowało drogę do wprowadzenia zupełnie nowej koncepcji sprzedażowej, zarówno dla konsumentów, jak i marek. Mając za sobą wspaniałe 20 lat doświadczenia na polskim rynku, nie przestaliśmy się rozwijać i wprowadzać innowacje, kierując się charakterystycznym dla nas duchem przedsiębiorczości. Jesteśmy wdzięczni naszym klientom, przedstawicielom marek, partnerom biznesowym i zespołowi Neinver za tak bliską współpracę w budowaniu sukcesu branży outletowej w Polsce - mówi Daniel Losantos, CEO NEINVER.

FACTORY to najsilniejsza, największa i najlepiej rozpoznawalna marka centrów wyprzedażowych w Polsce.



FACTORY to najsilniejsza, największa i najlepiej rozpoznawalna marka centrów wyprzedażowych w Polsce. Centra odwiedzają każdego roku miliony klientów, generując obrót liczony w setkach milionów euro. To salony outletowe niemal wszystkich branż, wśród których znajdują się takie marki, jak: Karl Lagerfeld, Hugo Boss, Calvin Klein, Trussardi, Guess, Lacoste, Marc’O Polo, Tommy Hilfiger, czy adidas, Nike, Reebok i Puma.

Centra FACTORY to miejsca słynące z oferty topowych salonów outletowych, zawsze atrakcyjnych cen, udanych debiutów światowych marek na polskim rynku i zakupów generujących pozytywne emocje. Nasze outlety zapewniają dokładnie to, czego poszukują klienci: atrakcyjną kombinację produktu, ceny i doświadczenia, a pierwszy polski outlet- FACTORY Ursus – od 20 lat działa w świetnej formie. Duże zainteresowanie klientów, najemców i przedstawicieli marek zawsze było impulsem do rozwoju FACTORY Ursus, które w tym czasie było dwukrotnie rozbudowywane, zyskując ofertę najbardziej pożądanych salonów outletowych na rynku – mówi Piotr Rębacz, dyrektor FACTORY Ursus, pierwszego centrum tego formatu na polskim rynku.

20 lat Neinver w Polsce.

Outlety FACTORY są dzisiaj zlokalizowane w czterech polskich miastach: Warszawie (Annopol i Ursus), Krakowie, Poznaniu i Gliwicach, zajmując łączną powierzchnię 87 000 mkw. Jednak Neinver w Polsce zbudował znacznie więcej obiektów handlowych. To również outlet FACTORY we Wrocławiu, parki handlowe Futura we Wrocławiu i Krakowie, Galeria Katowicka na Śląsku i Galeria Malta w Poznaniu.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl