20 lat temu pierwszy sklep w Polsce otworzył JYSK

Zakładamy, że docelowo w Polsce jest miejsce dla około 500 sklepów z logo naszej firmy. Świętujemy dwudzieste urodziny i nie zwalniamy tempa ekspansji. - dodaje Piotr Padalak.









Autor:

Dodano: 26 sie 2020 10:24

20 lat temu, w roku 2000, w Gdańsku, duńska firma JYSK otworzyła swój pierwszy punkt handlowy w Polsce. To było jedno z najlepszych otwarć, a mamy ich za sobą już przeszło 236 - wspomina Piotr Padalak, dyrektor generalny JYSK Polska, który obejmuje to stanowisko do dnia dzisiejszego.