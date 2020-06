20 proc. restauracji Sphinx i Chłopskie Jadło nie wznowiło sprzedaży

Restauracja Sphinx, fot. materiały prasowe









Autor: propertynews.pl

Dodano: 16 cze 2020 19:49

Sprzedaż gastronomiczna netto w restauracjach sieci Sphinx oraz Chłopskie Jadło w okresie lockdownu, tj. od 14 marca br. do 17 maja br. spadła o ponad 90 proc. w stosunku do porównywalnego okresu ubiegłego roku. Z kolei od 18 maja do dziś sprzedaż była niższa o około 60 proc. rok do roku - podała zarząd Sfinks Polska SA.