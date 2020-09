20 restauracji Burger King w rękach nowego operatora

Jedna piąta restauracji należących do BK SEE Poland S.A. weszło w struktury grupy QSR Platform Holding. QSRP to nowy międzynarodowy operator zarządzający tysiącem restauracjami szybkiej obsługi w Europie.