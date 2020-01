21 nowych salonów, prawie 2,5 tys. mkw. powierzchni handlowej. Tak rosła w 2019 Grupa Empik

276 salonów w całej Polsce – z takim wynikiem marka Empik zakończyła rok 2019, utrzymując tym samym tempo ekspansji określone na lata 2019-2023. Nowe salony to nie tylko rozwiązania, które mają zapewnić wygodny dostęp do kultury i rozrywki, lecz także zagęszczenie mapy odbioru bezpłatnych przesyłek.

Podsumowując ubiegły rok działalności Empiku, nie można pominąć dwóch wyjątkowych miejsc na kulturalnej mapie Polski, które dzięki sieci Empik zyskały nowe życie: najstarszej księgarni w Polsce przy Rynku Głównym w Krakowie oraz retro Czytelni w warszawskim Empiku Junior przy ulicy Marszałkowskiej. Zarówno księgarnia narracyjna w Krakowie, która otworzyła się w nowej aranżacji nawiązującej do wielowiekowej tradycji tej lokalizacji, jak i warszawska Czytelnia stylizowana na dawny Klub Międzynarodowej Prasy i Książki, to przede wszystkim miejsca spotkań z bogatym programem kulturalnym, które inspirują gości do dyskusji i poszerzania swoich pasji.

Empik w 2019 roku osiągnął swoje cele założone w strategii na lata 2019-2023. Sieć otworzyła 21 punktów sprzedaży o łącznej powierzchni handlowej 2492 mkw., w tym 13 standardowych salonów (powyżej 200 mkw.) oraz 8 Empików w mniejszym formacie. Uruchomiono ponadto 3 sklepy Papiernik by Empik. Obecnie w całej Polce w ramach Grupy Empik funkcjonuje 276 salonów Empik, 11 sklepów Papiernik by Empik oraz 20 księgarni Mole Mole. Sieć konsekwentnie rozwija format mniejszych salonów, docierając do nowych klientów w kolejnych miejscowościach. W 2019 roku do Empiku w swoim mieście mogli po raz pierwszy przyjść mieszkańcy Kluczborka, Śremu, Bolesławca czy Krotoszyna.

- Chcemy być coraz bliżej naszych klientów, inspirować ich do poznawania i rozwijania swoich pasji i zainteresowań, zachęcać do ciekawego spędzania wolnego czasu. Konsekwentnie pracujemy nad jakością obsługi we wszystkich kanałach sprzedaży, maksymalizując omnichannel-owe podejście do klienta - komentuje Cezary Kupiec, dyrektor operacyjny Empiku. - Usługa „Click&Collect” wciąż zyskuje na popularności. Zależy nam na tym, by klienci mieli świadomość korzyści płynących z ekspresowej rezerwacji i odbioru w salonie. Dzięki niej w komfortowy sposób mogą zamówić produkt, mając pewność, że będzie na nich czekał w wybranej lokalizacji już po 2 godzinach. Pozwala to jednocześnie uniknąć całego procesu obsługi zamówień, wysyłki i transportu – dodaje.

