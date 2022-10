SPAR Express to format convenience, który spełnia podstawowe potrzeby klientów. Strefy relaksu w sklepach są wygodnym miejscem do jedzenia, picia i odpoczynku. Placówki są czynne 365 dni w roku.

To dla nas bardzo ważne, że format SPAR Express tak dobrze rozwija się we współpracy ze stacjami paliw AVIA. Widzimy, że oba koncepty do siebie doskonale pasują. Dlatego planujemy kolejne otwarcia i kolejne lokalizacje. W Polsce rynek handlowy ma nadal ogromny potencjał – działa tu wiele niezależnych detalistów i koncept sieci SPAR idealnie sprawdza się po kątem ich wymagań. Nadal jest też przestrzeń do wprowadzania nowych formatów i konceptów, takich jak SPAR Express, TOP! czy Bean Tree Cafe - mówi Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.