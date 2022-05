28 maja Westfield Arkadia zaprasza na cykl spacerów po Warszawie

Spacery poprowadzą warszawscy przewodnicy z projektów PoWarszawsku i Butem po Wawie.

Spacery odbędą się w wybrane soboty i niedziele w maju, lipcu oraz wrześniu.

Celem projektu jest aktywizowanie lokalnej społeczności oraz promowanie tych dwóch dzielnic wśród mieszkańców Warszawy.

Spacery ”Po Woli na Żoli” pozwolą odkryć warszawiakom ciekawostki i tajemnice Woli oraz Żoliborza, których nie znajdą w żadnych książkach. Przewodnikami będą: Rafał Dąbrowiecki, licencjonowany przewodnik warszawski, twórca portalu Butem po Wawie oraz zdobywca tytułu "Warszawiak Roku 2018", a także przedstawiciele projektu PoWarszawsku: Grzegorz Mika, varsavianista i architekt oraz rodowici warszawiacy Przemek Ciunowicz i Kuba Jeleński.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Czujemy się związani z okolicznymi mieszkańcami Woli i Żoliborza. Dlatego regularnie i chętnie organizujemy dla nich różnorodne aktywności. Chcemy by działalność Westfield Arkadia przynosiła liczne korzyści społecznościom lokalnym. Nasz najnowszy projekt zakłada możliwość poznania dwóch dzielnic podczas wycieczek z profesjonalnymi przewodnikami. Są to unikalne spacery, dzięki którym ich uczestnicy poznają Warszawę, o jakiej nie przeczytają w książkach czy przewodnikach. Zapraszamy wszystkich warszawiaków do udziału w projekcie – mówi Piotr Brzozowicz, dyrektor centrum handlowego Westfield Arkadia.

– Żoliborz to dzielnica pełna kontrastów. Najmniejsza na mapie Warszawy, za to z ogromną ilością ciekawostek. Pomimo że właśnie tu padły pierwsze strzały dosłownie na chwilę przed wybuchem Powstania Warszawskiego, zabudowa dzielnicy pozostała praktycznie nienaruszona. Bliskość centrum i wielkomiejskie maniery krzyżują się z podmiejskim spokojem. To tu arystokratyczny charakter miesza się z robotniczym. Czuć tutaj zarówno powagę dawnych czasów w postaci willi generalskich stylizowanych na XVIII-wieczne, francuskie pałace, jak i śmiałe modernistyczne realizacje zbudowane, by zapewnić byt mieszkaniowy dla miejscowej i napływowej ludności – mówi Przemek Ciunowicz, przewodnik PoWarszawsku.

Terminy spacerów „Po Woli na Żoli”: