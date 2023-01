Międzynarodowa sieć dyskontów niespożywczych Action rozpoczęła swoją działalność 30 lat temu w Holandii. Obecnie to najszybciej rozwijający się dyskont niespożywczy w Europie.

Action otworzyła swój pierwszy sklep w miejscowości Enkhuizen.

Był to początek niesamowitej podróży, która trwa już trzy dekady.

Obecnie, Action zatrudnia ponad 65 000 osób w 10 krajach.

Dyskont oferuje stale zmieniający się asortyment około 6000 produktów, ponad 12 milionom klientów tygodniowo.

Oferta dostępna jest w ponad 2133 sklepach stacjonarnych i dla 8 milionów konsumentów kupujących online.

Kultura organizacji Action opiera się głównie na ciągłym doskonaleniu usług, optymalizacji zbędnych kosztów i zapewnianiu klientom produktów na najwyższym poziomie, jednocześnie skupiając się na prostocie i standaryzacji procesów. Action oferuje swoim klientom asortyment pogrupowany na 14 różnych kategorii, jednak z ograniczoną liczbą produktów w każdej z nich, skupiając się na tych najczęściej kupowanych. Dzięki temu zmniejsza ilość produktów „odpadowych”, co skutkuje wysokim wskaźnikiem sprzedaży. W każdym kraju sklepy Action oferują niemal identyczny asortyment.

Atrakcyjna oferta produktowa i zadowolenie klientów to nasze niezmienne priorytety. Nieustannie trzymamy się naszej formuły biznesowej polegającej na oferowaniu doskonałej jakości w możliwie najniższej cenie. W ten sposób stawiamy klienta na pierwszym miejscu. W efekcie widzimy, że nasi klienci wracają do naszych sklepów i stają się fanami naszej marki - komentuje Sławomir Nitek, Dyrektor Generalny Action w Polsce.

To, jak unikalna formuła marki jest doceniana przez konsumentów, podkreślają rankingi i badania.W grudniu firma doradcza OC&C Consulting opublikowała coroczne badanie Retail Proposition Index, prezentujące postrzeganie sieci handlowych przez klientów w różnych krajach, także w Polsce. W badaniu przeprowadzonym wśród 40 tys. Konsumentów, Action zostało wybrane jako najchętniej wybierany sklep, zajmując pierwsze miejsce w rankingu dyskontów niespożywczych w Polsce.

Action otworzyło swój pierwszy polski sklep w 2017 roku w Lesznie. W 2022 roku po pięciu latach obecności na polskim rynku, marka może pochwalić się wieloma sukcesami w kontekście rozwoju w Polsce. W 2022 roku sieć otworzyła rekordową liczbę 81 sklepów, osiągając łącznie 256 lokalizacji w całej Polsce. Od lipca, sklepy Action można znaleźć już w każdym z 16 województw. Miniony rok był również rekordowy dla marki pod względem zatrudnienia. Pracę w Action znalazło aż 1723 osób, a w październiku w Łodzi, do teamu Action dołączył 3000. pracownik. W tej chwili Action zatrudnia już 3280 osób w całej Polsce. W 2023 roku marka nie zamierza zwalniać tempa i planuje otworzyć co najmniej tyle samo sklepów co w 2022 roku i zatrudnić minimum 1000 nowych pracowników. W minionym roku w Bieruniu zostało również otwarte drugie centrum logistyczne w Polsce. Dodatkowo, marka realizuje szereg działań proekologicznych, a w Polsce stawia m.in. na rozwiązania mające na celu zmniejszenie zużycia prądu - obecnie wszystkie sklepy oświetlane są za pomocą lamp LED.

Fundamentem naszej działalności i wszystkich naszych sukcesów są nasi pracownicy. W Action dbamy o to, aby czuli się dobrze pracując z nami. Nasi współpracownicy dzielą się pozytywnymi feedbackiem na temat swojego wynagrodzenia, możliwości rozwoju, wpływania na swój czas pracy i tworzenia dobrej równowagi między życiem zawodowym i prywatnym – komentuje Sławomir Nitek.

Marka jest otwarta na każdego pracownika, niezależnie od wykształcenia czy pochodzenia. Oferuje szansę na rozwój nawet niedoświadczonym, młodym osobom, wspierając ich rozwój zawodowy np. poprzez wewnętrzne systemy edukacyjne dla pracowników.

Dla Action jako wiodącego detalistę dyskontowego, zrównoważone zaopatrzenie i produkcja są kluczowe dla umożliwienia przyszłości i odpowiedzialnego rozwoju Action.

Action stara się być głównym graczem w udostępnianiu zrównoważonych produktów. Mamy skalę i możliwości, aby zaoferować naszym klientom dobrej jakości, zrównoważone produkty w najniższej cenie. Jako wiodący detalista dyskontowy uważamy, że naszym obowiązkiem jest ciągła praca nad ulepszaniem naszych produktów, łańcucha dostaw, a także wdrażanie działań mających na celu zmniejszenie naszego śladu węglowego - komentuje Sławomir Nitek.

