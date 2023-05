Żabka w Opolu nie miała szczęścia do tego natłoku ludzi. W nocy z czwartku na piątek do sklepu sieci przy ul. Roweckiego weszło ok. 30 osób, które niestety nie miały zamiaru dokonać zakupów.

Kilkadziesiąt osób wracających prawdopodobnie z koncertu, odwiedziło w nocy z piątku na sobotę jedną z opolskich Żabek.

Nie zważając na reakcje obsługi sklepu, grupa zaczęła plądrować lokal i zabierać z półek alkohole, przekąski i słodycze. Grupa zabrała ze sobą sporą ilość produktów, jedna z osób wrzuciła na ladę przy kasie niewielką sumę pieniędzy - i rozbawiona ekipa po prostu opuściła sklep. Po zajściu pracownik sklepu zawiadomił firmę ochroniarską, nie udało się jednak złapać żadnego uczestnika kradzieży. Policja poszukuje obecnie świadków zdarzenia. Jak poinformowała rzeczniczka opolskiej policji, kradzież jest przestępstwem ściganym z urzędu, za które grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Czytaj więcej Plaga kradzieży w belgijskich sklepach Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

