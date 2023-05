Co nowego planuje IKEA w Polsce? 31 maja 2023 r. w Warszawie uruchomi kolejną placówkę sieci Studio Planowania IKEA w Westfield Mokotów. Do końca 2024 roku IKEA chce mieć takie punkty w 13 różnych miastach Polski.

Obecnie IKEA ma w Polsce 7 studiów planowania. Do końca 2024 roku IKEA chce mieć studia planowania w sumie w 13 różnych miastach Polski.

Dotychczasowe studia IKEA będzie adaptować do nowego konceptu.

31 maja 2023 r. w Warszawie zostanie uruchomiona kolejna placówka sieci IKEA - w Westfield Mokotów.

- Otwieramy nowe miejsce spotkań z klientami, Studio planowania i zamówień IKEA w Westfield Mokotów. Wybór tego formatu, ale i miejsca nie jest przypadkowy. Nasz nowy format znajduje się najczęściej w pobliżu miejsc, w których mieszka lub pracuje wiele osób, zapewniając inspirujące, niedrogie i zrównoważone rozwiązania w zakresie wyposażenia - mówi Małgorzata Bochenek, dyrektorka ds. Rozwoju Biznesu i Transformacji w IKEA Retail w Polsce.

- Przy wsparciu naszych projektantów, klienci będą mogli zaplanować funkcjonalne i dopasowaną na miarę swoich potrzeb kuchnię, spersonalizowaną szafę lub garderobę, jak również funkcjonalne rozwiązania do przechowywania w całym domu. Skonsultujemy tam również własne projekty klientów w oparciu o systemy modułowe IKEA oraz, co ważne, wszystko będzie można zamówić z dostawą do domu lub do wybranego punktu odbioru - wyjaśnia.

Jak dodaje, będzie to wyjątkowe miejsce w mieście. - Do zaplanowania wykorzystaliśmy nasze wnioski i doświadczenia zdobyte po testach przeprowadzonych w innych lokalizacjach, m.in. w Centrum Handlowym Wola Park - tłumaczy.

Studia planowania IKEA w 13 miastach

Czy podobne studia będą powstawać w innych miejscach w Polsce?

- Testowaliśmy to miejsce spotkania z klientem dwa lata, od jesieni 2021 roku. Powstał jako odpowiedź na rosnące potrzeby i wymagania klientów. Format ten, zarówno w Polsce jak i na świecie, okazał się potrzebny i doceniany przez konsumentów, w związku z tym jako organizacja globalna podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu go do portfolio nowych miejsc spotkań z klientami. W Polsce, do końca 2024 roku chcemy mieć ich w sumie 13 w różnych miastach Polski - zapowiada Małgorzata Bochenek.

Nowy koncept studiów planowania od IKEA

W tym nowym formacie IKEA dostępna jest dla klientów również w Olsztynie, Toruniu, Zielonej Górze, Kielcach, Rzeszowie i Bielsku Białej.

- Dotychczasowe studia będziemy teraz adaptować do nowego konceptu, który cechować będzie jeszcze więcej inspiracji, próbników i miejsc do planowania dla naszych klientów - mówi Małgorzata Bochenek.

IKEA w Polsce to dziś 11 sklepów stacjonarnych, 7 Studiów Planowania IKEA, 86 Punktów Odbioru Zamówień i Skrytek IKEA na terenie sklepu w Łodzi, Gdańsku i na warszawskim Targówku, automaty Paczkomat – w sumie w ponad 23 tys. punktów zlokalizowanych w całej Polsce.

