Eobuwie.pl otwiera już 34 sklep stacjonarny w Polsce. Kolejny punkt mulibrandu powstał w Galerii Wzorcownia we Włocławku.

Kolejny punkt mulibrandu powstał w województwie kujawsko-pomorskim, a dokładnie w Galerii Wzorcownia we Włocławku.

Koncept ma powierzchnię 180 mkw. i znajduje się na poziomie 0.

Od 20 października 2022 r. mieszkańcy Włocławka i okolic mają dostęp do oferty eobuwie.pl zarówno online, jak i offline.

Nowy sklep eobuwie.pl dostarcza klientom technologiczno-modowych przeżyć na najwyższym poziomie. W środku nie znajdziemy tradycyjnych półek z butami, a 15 nowoczesnych tabletów, za pomocą których składa się zamówienia. Miejsce regałów zajmują wygodne kanapy, gdzie w komfortowy sposób można przymierzyć rzeczy, które po wybraniu ich na tablecie, trafiają bezpośrednio do nas. Od ręki dostępnych jest aż 5000 produktów. Na miejscu istnieje również możliwość skorzystania z bardzo popularnej usługi esize.me, czyli skanera stóp 3D. Ta technologia umożliwia perfekcyjne dopasowanie obuwia i przypisanie swojego skanu do konta użytkownika. Podczas zakupów online znacznie ułatwi on dobranie odpowiedniego rozmiaru.



Z kolei produkty z oferty sklepu internetowego udostępniane są za pośrednictwem usługi. Pozwala ona zarezerwować i zamówić do sklepu stacjonarnego obuwie, torebki, akcesoria oraz dodatki i przymierzyć je w sklepie. W dowolnym momencie można skorzystać z tego rozwiązania za pośrednictwem aplikacji mobilnej i strony internetowej, wybierając podczas finalizacji zamówienia bezpłatną dostawę do sklepu we Włocławku w. Gdy zamówienie jest skompletowane, klient otrzymuje powiadomienie SMS. W ten sposób można przymierzyć i kupić wybrane produkty, a pozostałe zwrócić w prosty sposób bez konieczności przygotowywania przesyłki zwrotnej. Warto również pamiętać, że jeśli zmieni się zdanie, to w eobuwie.pl ma się aż 100 dni na zwrot.

Sklep eobuwie.pl to ponad 800 marek z całego świata. Wśród nich znajdują się m.in. popularne marki Guess, Tommy Hilfiger, New Balance, Calvin Klein, Geox, Pinko, Karl Lagerfeld, Liu Jo, Michael Kors, Versace Jeasn Couture, EMU Australia, UGG i Moon Boot. Klienci mogą odwiedzać nowy sklep eobuwie.pl w Galerii Wzorcownia we Włocławku od poniedziałku do soboty w godzinach od 09:00 do 21:00.

