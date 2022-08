40 mld sztuk ubrań ląduje na wysypiskach

Każdego roku na świecie produkowanych jest ok. 80 mld sztuk ubrań. Jednocześnie na wysypiskach ląduje połowa z nich – ok. 40 mld rocznie. Ich rozkład może trwać nawet kilkaset lat, w zależności od materiału, z którego powstały. Można temu zapobiec.

Współczesny konsument jest coraz bardziej świadomy skutków dokonywanych przez siebie wyborów i skali zagrożeń, jakie niesie masowa produkcja ubrań.

Inicjatywa #REKOLoruj opiera się na tym, by nie traktować kupowanych przez siebie ubrań „jednorazowo”, ale za pomocą nowoczesnych barwników do ubrań prosto i bezpiecznie nadać tekstyliom nowe życie.

Według London Sustainability Exchange – brytyjskiej organizacji non-profit, każdego roku na świecie produkowanych jest ok. 80 mld sztuk ubrań. Jednocześnie na wysypiskach ląduje połowa z nich. Większość w ciągu zaledwie roku od chwili zakupu. Ich rozkład może trwać nawet kilkaset lat, w zależności od materiału, z którego powstały. Można przerwać to błędne koło.

– Współczesny konsument jest coraz bardziej świadomy skutków dokonywanych przez siebie wyborów i skali zagrożeń, jakie niesie masowa produkcja ubrań. Ponadto wysoko ceni oryginalność form i wzorów, zwłaszcza w branży fashion - podkreśla Michał Tracz, ekspert marki REKOL.

Jako marka, zauważamy coraz większe zainteresowanie tematem przetwarzania tekstyliów i nadawania im „kolejnego życia”, dlatego #REKOLoryzacja branży stanowi obecnie naszą podstawową misję. – dodaje Michał Tracz.

Odpowiedzialny konsument wie, jakie skutki niesie za sobą każda kolejna wizyta w sklepie, dlatego podejmuje racjonalne decyzje. Nie jest niewolnikiem posiadanych przedmiotów. Śmiało pozbywa się tego, co jest mu niepotrzebne, ale – robi w to zrównoważony i rozsądny sposób. To, w czym dostrzega wartość – sprzedaje. To, co może przydać się innym – oddaje potrzebującym. Temu, co kryje w sobie wyjątkowy potencjał – nadaje drugie życie.

