Prawie pół tysiąca butów trafiło do potrzebujących. To efekt trzeciej świątecznej zbiórki Wroclavii.

Wroclavia trzeci rok z rzędu przekazuje podopiecznym Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta buty zebrane w trakcie świątecznej zbiórki.

Obuwie można było oddawać na specjalnym stoisku, dostępnym w centrum od 28 listopada do 11 grudnia.

Naprawę i specjalistyczne czyszczenie zebranego obuwia sfinansowała Wroclavia.

W ramach świątecznej akcji zebrano dokładnie 419 par butów. Trafią one bezpośrednio do osób bezdomnych, którymi opiekuje się Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Wśród zebranego obuwia przeważa obuwie zimowe i sportowe, damskie i męskie, czyli takie, na które w obecnym okresie zapotrzebowanie jest największe. Głównym beneficjentem zbiórki jest Koło Wrocławskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, jednak obuwie trafi także do innych placówek pomocowych tej organizacji.

Nasza akcja miała dwa cele. Przede wszystkim chcieliśmy pomóc osobom dotkniętym problemem bezdomności. Po drugie, zależało nam, aby zachęcić wrocławian do zwrócenia uwagi na kwestię odpowiedzialnej konsumpcji. Bywa tak, że jedna czy dwie pary butów zalegają nam w szafie, stają się bezużyteczne, a przecież z powodzeniem mogłyby posłużyć innym. Razem z naszymi partnerami firmą Pucybuty i Towarzystwem Pomocy im św. Brata Alberta pokazujemy, że nadawanie naszym rzeczom drugiego życia może być proste. Dziękujemy wrocławianom za tak duże zaangażowanie – mówi Małgorzata Woźniak, dyrektor Wroclavii.

Firma Pucybuty pomogła nadać butom drugie życie.

Kluczowym aspektem świątecznej zbiórki Wroclavii jest odnowienie zebranych butów. Zajmował się tym warsztat renowacji obuwia Pucybuty, który aktywnie angażuje się w działania pomocowe i od trzech lat jest partnerem akcji. Koszty organizacji zbiórki oraz naprawy i renowacji obuwia w całości sfinansowała Wroclavia.

Większość butów, które do nas trafiły było w bardzo dobrym stanie. Są one wyozonowane, wyczyszczone i naprawione. Można je śmiało założyć i chodzić w nich zimą – mówi Anna Bartoszek, właścicielka firmy Pucybuty.

Buty trafiły do Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, które opiekuje się osobami w kryzysie bezdomności.

W okresie zimowym prowadzimy pięć placówek i właśnie do nich trafią zebrane buty. Jest to dla nas wielki dar, za który serdecznie dziękuję zarówno Wroclavii, jak i Pucybutom, którzy pięknie odnowili buty. Będą one służyć osobom doświadczającym bezdomności – mówi Rafał Peroń, prezes Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

