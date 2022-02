45 nowych obiektów i 12 inwestycji w rozbudowę. C&W podsumowuje 2021 na rynku centrów handlowych

Prawie pół miliona mkw. powierzchni handlowej zostało oddane do użytkowania w ramach wszystkich formatów handlowych w 2021 roku. Podaż netto zwiększyła się o 370 tys. mkw., co spowodowane jest wycofaniem z rynku prawie 130 tys. mkw. powierzchni handlowej – wynika z danych firmy doradczej Cushman & Wakefield.

Niemal pół miliona mkw. powierzchni handlowej zostało oddane do użytkowania. Liczba ta obejmuje 45 nowych obiektów i notuje wzrost o 12 obiektów w stosunku do roku 2020.

Małe parki handlowe odpowiadały za 43 proc. udziału w nowej podaży.

Na koniec 2021 roku ponad 370 tys. mkw. powierzchni handlowej było w trakcie budowy.

Rozwój pandemii i wprowadzane obostrzenia doprowadziły do rozwoju rynku e-commerce, w obszarze którego zauważono wzrost do nawet 11,4 proc.

Odwiedzalność w centrach handlowych w listopadzie 2021 roku była wyższa o 9 proc. niż przed pandemią.

Prawie pół miliona mkw. powierzchni handlowej zostało oddane do użytkowania w ramach wszystkich formatów handlowych w 2021 roku, w co wliczyć należy 45 nowych i 12 rozbudowanych obiektów. Podaż netto zwiększyła się o 370 tys. mkw., co spowodowane jest wycofaniem z rynku prawie 130 tys. mkw. powierzchni handlowej. W czwartym kwartale odbyło się najwięcej otwarć, co widoczne jest w niemal 50% wzroście nowej podaży, rozłożonym na okres październik-grudzień.

– Rok 2021 to dominacja małych parków handlowych i nowych magazynów handlowych. Ich udział w nowej podaży to odpowiednio 43 proc. i 34 proc. Godny odnotowania jest rosnący udział najmłodszego z formatów handlowych, czyli powierzchni handlowych zlokalizowanych w dużych, multifunkcyjnych inwestycjach, który w 2021 roku wyniósł 7 proc. – komentuje Ewa Derlatka-Chilewicz, Associate Director, Cushman & Wakefield.

Ponad 60 proc. budowanej powierzchni handlowej zostanie dostarczone na rynki mniejszych miast o populacji poniżej 100 tys. mieszkańców.

Na koniec 2021 roku w trakcie budowy było ponad 370 tys. mkw. powierzchni handlowej z terminem otwarcia na lata 2022-2023. Największe projekty zlokalizowane są w Warszawie, Krakowie, Bełchatowie oraz Andrychowie, natomiast większość wszystkich inwestycji zlokalizowana jest w mniejszych miastach. Ponad 60 proc. obiektów będących w budowie to parki handlowe.

Wzrost sprzedaży detalicznej o 8,1 proc. w porównaniu do roku 2020

W czwartym kwartale 2021 roku zauważono wzrost w sprzedaży detalicznej w porównaniu do 2020 roku – w listopadzie wzrost ten wyniósł 12,1 proc., w grudniu natomiast 8 proc.

Ogółem, w ubiegłym roku sprzedaż wzrosła o 8,1 proc. w porównaniu do roku 2020.