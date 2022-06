4F buduje nowoczesne boiska sportowe

„W zasięgu sportu” to program Fundacji 4F Pomaga, którego celem jest tworzenie nowoczesnych boisk sportowych. Druga edycja projektu została ogłoszona podczas Dnia Sportu w Sierczy – w szkole podstawowej, która zwyciężyła w pierwszej edycji programu. W wydarzeniu udział wzięli reprezentanci Kadry Narodowej w skokach narciarskich – Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Andrzej Stękała i Paweł Wąsek.

Dzięki udziałowi w programie „W zasięgu sportu” Fundacji 4F Pomaga, uczniowie szkoły w Sierczy mogą uprawiać różne dyscypliny sportu na świeżym powietrzu.

Boisko jest dostosowane do osób poruszających się na wózkach oraz posiada nowoczesną nawierzchnię polipropylenową, która amortyzuje i może zostać poddana recyklingowi.

- Nowe boisko dało nam nowe możliwości wszechstronnego rozwoju uczniów. Mamy możliwość trenowania wielu dyscyplin. Wcześniej – na starym boisku – nie było to możliwe. Za największy sukces uważam to, że uczniowie cały czas korzystają z tego boiska. Są na nim na każdej lekcji, przerwie. Praktycznie nie chcą z niego schodzić. Myślę, że to jest największa wartość dodana, która przekłada się także na sukcesy w zawodach sportowych, m.in. piłce nożnej - mówi Mateusz Węgrzynek, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy.

Na boisku ufundowanym przez Fundację 4F Pomaga odbył się Dzień Sportu, w którym udział wzięli reprezentanci Kadry Narodowej w skokach narciarskich: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek i Andrzej Stękała. Sportowcy dopingowali dzieci podczas rywalizacji i sędziowali zawody, m.in. skok w dal z miejsca, skok przez skrzynię, bieg po kopercie i rzuty do kosza.



- Uważam, że sport ma bardzo duży wpływ na prawidłowy rozwój dziecka. Sport to przede wszystkim piękna przygoda, którą każdy może przeżyć. Uważam, że powinien być wdrażany w jak najmłodszym wieku i kontynuowany jak najdłużej - mówił Kamil Stoch, Reprezentant Polski w skokach narciarskich i członek Rady Sportowców Fundacji 4F Pomaga.

- Jednym z głównych założeń działalności Fundacji 4F Pomaga jest promowanie aktywności sportowej wśród najmłodszych. Program „W zasięgu sportu”, wspiera dzieci i ich opiekunów na drodze do sukcesów sportowych. Rozwój umiejętności nie jest możliwy bez dostępu do odpowiedniej infrastruktury, którą chcemy zapewniać poprzez dofinansowywanie budowy nowoczesnych, wielofunkcyjnych boisk szkolnych - podsumowuje Justyna Tomczyk, członek Zarządu OTCF S.A. i Fundacji 4F Pomaga.