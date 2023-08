4F i Local Heroes to zderzenie sportu ze streetwear’em. Dwie marki, łączą siły tworząc kapsułową kolekcję.

4F i Local Heroes stworzyły kolekcję oddającą charakter i styl obu brandów.

W kolekcji dominują modele damskie wraz z kilkoma wzorami męskimi i unisex.

Marka Local Heroes znana jest z odważnego designu i współtworzenia polskiej mody ulicznej. 4F to wiodąca marka sportowa specjalizująca się w projektowaniu odzieży sportowej i funkcyjnej. Połączenie sił tych obu marek zaowocowało powstaniem kolekcji, która na nowo definiuje modę sportową. Kapsuła ta to ubrania w sportowym wydaniu, które łączą w sobie wygodne kroje z odważnym designem. Moda to niekończące się inspiracje i zabawa, a dzięki ubraniom sportstyle z kolekcji 4F x Local Heroes pozwolą tworzyć fanom obu marek niebanalne i wyróżniające się stylizacje.

W DNA marki Local Heroes wpisane jest zaskakiwać, szokować i poruszać obserwatorów swoimi pomysłami, wszystko w imię hasła: Breaking Rules Since 2013. Wchodząc we współpracę z innym brandem chcemy pokazać, że można więcej, lepiej, inaczej. Chcemy wychodzić poza schematy nie tylko w kontekście brandingu, ale samego postrzegania produktu. 4F to jeden z globalnych liderów odzieży sportowej. Od samego początku marka jest kojarzona z unikatowych i jakościowych bezszwowych kolekcji. W wyniku tej współpracy chcemy zdefiniować na nowo odzież treningową, jak również wnieść powiew świeżości do naszych wspólnych projektów - mówi Aglaia Semenko, Brand Manager marki Local Heroes.

Kolekcja 4F x Local Heroes. Fot. Mat. pras.

Ta kolekcja to połączenie najlepszych cech obu marek - doskonałej jakości i funkcjonalności 4F oraz ekspresyjnej streetwear’owej estetyki Local Heroes. Efektem jest nowoczesna kolekcja. Wierzymy, że stanie się częścią stylu młodszych klientów 4F - mówi Wojciech Harus, Head Designer w 4F, OTCF S.A.

Kolekcja 4F x Local Heroes. Fot. Mat. pras.

Odzież funkcjonalna już na dobre zagościła w codziennych stylizacjach, więc rozwój linii sportstyle w portfolio marki jest naturalnym krokiem - dodaje Harus.

Kolekcja 4F x Local Heroes. Fot. Mat. pras.

W kolekcji znaleźć można bezszwowe damskie legginsy i bikery, topy, body, sukienkę oraz damskie i męskie komplety dresowe. Dodatkowe modele unisex w postaci czapki z daszkiem, t-shirtu i bluzy z nadrukami oversize to elementy dopełniające kolekcję. Kolory dominujące w linii to intensywny róż, turkus oraz klasyczna czerń. Zdobienia takie jak motywy serca, odważne wycięcia czy streetwear’owe nadruki zostały zaprojektowane w myśl inspiracji stylem młodszego klienta. Ta kolekcja idealnie wpasuje się w estetykę Gen Z tworząc wiele miejskich stylówek.

Kolekcja 4F x Local Heroes. Fot. Mat. pras.

Kapsułowa kolekcjaudowadnia, że te same elementy garderoby można założyć zarówno na trening, jak i w codziennych życiu - teraz nie musisz mieć jednego stylu, możesz go mieszać i łączyć z innymi, jak tylko chcesz. Ostatnie lata pokazały nam, że granice w modzie zatarły się na zawsze. Obie marki zachęcają do wyjścia poza schemat i nieograniczania się.

