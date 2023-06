Od czerwca marka 4F naprawi ubranie klienta dzięki najnowszej usłudze "Nie wyrzucaj, naprawiaj".

Od czerwca we wszystkich salonach 4F klienci mogą skorzystać z usługi naprawy ubrań.

Tym samym mogą dać im drugie życie.

Projekt jest częścią strategii 4F Change.

Drugi obieg ubrań, ich naprawa, recykling i upcycling to fundamenty strategii 4F Change, który spółka OTCF wdraża od stycznia 2022 r. Kolejnym krokiem w realizacji strategii środowiskowej jest wprowadzenie na stałe usługi naprawy odzieży we wszystkich salonach 4F.

Usługa „Nie wyrzucaj, naprawiaj” skierowana jest do klientów posiadających dowolne ubranie oraz bagaż marki 4F, na które skończyła się gwarancja, a wymagają naprawy. W ofercie znajdują się m.in. wymiana zamka, suwaka, zatrzasku czy rzepów oraz naprawa rozdarcia czy rozprucia szwów.



Umożliwianie klientom naprawy ubrań przez marki odzieżowe to jeden z elementów strategii tekstylnej, którą Komisja Europejska przyjęła w marcu 2022. Dla nas jest to kolejny czynnik, który sprzyja przedłużaniu życia ubrań i gospodarce obiegu zamkniętego – mówi Przemysław Feliga, ESG Project Manager OTCF S.A.

Usługa dostępna jest we wszystkich sklepach stacjonarnych 4F, z wyłączeniem stoisk sezonowych. Uszkodzone ubrania można dostarczyć do salonu, gdzie sprzedawca oceni ich stan, zaoferuje naprawę (jeśli to możliwe), ustali cenę oraz termin odbioru.

