W salonach 4F w Westfield Arkadia w Warszawie i Bonarka City Center w Krakowie klienci mogą kupić ubrania naprawione w sposób widoczny. Tak marka rozszerza swoje działania cyrkularne w ramach strategii 4F Change.

Marki 4F i Ubrania Do Oddania ruszają z kolejną odsłoną programu naprawy ubrań pt. „Nie szukaj dziury w całym!”

„Nie szukaj dziury w całym” to działania promujące odzież naprawianą w ramach programu Wear_Fair i strategii 4F Change, którą spółka OTCF wdraża od stycznia 2022 r.

Głównym celem jest edukacja klientów w zakresie odpowiedzialnych zakupów i korzystania z produktów i usług cyrkularnych.

- Nad zwiększeniem liczby naprawianych ubrań pracowaliśmy z Ubrania Do Oddania już od dłuższego czasu. Z tego powodu odwiedziliśmy m.in. United Repair Centre w Amsterdamie, gdzie podobne naprawy realizowane są od lat. Dla marki 4F to kolejny krok w ramach modelu cyrkularnego, który realizujemy od 2022 r. - mówi Przemysław Feliga, Head of Sustainability w OTCF.

4F i Ubrania Do Oddania

Używane ubrania dostępne w strefach WearFair są zbierane, sortowane, czyszczone, odświeżane i naprawiane przez Ubrania Do Oddania – partnera strategicznego projektu Wear_Fair. Odzież została podzielona na kilka kategorii odnowione (RENEWED), odzyskane (REVIVED), naprawione (REPAIRED) lub powstały z innych produktów: używanych i/lub niewykorzystanych (UPCYCLED).

Chcemy pokazać, że odpowiedzialne zarządzanie tekstyliami jest nie tylko istotnym elementem cyrkularnej gospodarki, lecz także przestrzenią do modowej ekspresji – mówi Zosia Zochniak, CEO i Co-Founderka w Ubrania do Oddania.

Po raz pierwszy ubrania w kategorii REPAIRED zostały naprawione w sposób widoczny, np. mają łatę albo nawet cały rękaw w innym kolorze. Co ważne, wszystkie materiały wykorzystane do przeróbki również pochodzą z drugiego obiegu. Takim działaniem marka 4F podkreśla, że naprawione ubranie jest pełnowartościowym produktem, jest atrakcyjne, a do tego jest unikatowe.

Do wszystkich ubrań wszyta jest metka z przesłaniem akcji.

- Wprowadzenie do drugiego obiegu ubrań, które zostały naprawione w widoczny sposób lub nie to kolejny etap naszej współpracy z marką 4F. Postrzegamy go także jako krok w kierunku zmiany myślenia o recyklingu odzieży, który, mamy nadzieję, przekona do drugiego obiegu jeszcze większą liczbę konsumentów. Chcemy pokazać, że odpowiedzialne zarządzanie tekstyliami jest nie tylko istotnym elementem cyrkularnej gospodarki, lecz także przestrzenią do modowej ekspresji – mówi Zosia Zochniak, CEO i Co-Founderka w Ubrania do Oddania.

