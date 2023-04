2 kwietnia był Światowym Dniem Świadomości Autyzmu. W trosce o komfort osób ze spektrum autyzmu od 3 kwietnia marka 4F wprowadza „ciche zakupy” we wszystkich swoich sklepach.

"Ciche zakupy" to część akcji Light It Up Blue for Autism prowadzonej przez spółkę OTCF.

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, w godzinach 11:00-13:00 we wszystkich salonach 4F będzie można zrobić tzw. „ciche zakupy”.

Na dwie godziny w salonach zostanie przyciszona muzyka i przyciemnione światło.

Spółka OTCF dołącza do akcji Light It Up Blue for Autism, by budować komfortową przestrzeń dla wszystkich pracowników oraz klientów. Od 3 kwietnia, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, w godzinach 11:00-13:00 we wszystkich salonach 4F będzie można zrobić tzw. „ciche zakupy”. Na dwie godziny w salonach zostanie przyciszona muzyka i przyciemnione światło. Ponadto osoby w spektrum autyzmu będą mogły skorzystać z pierwszeństwa obsługi po zgłoszeniu się do sprzedawcy.



"Ciche zakupy" w sklepach 4F. Fot. Mat. pras.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu jest dla nas dniem szczególnym. Włączyliśmy się w akcję Light It Up Blue for Autism, w ramach której chcemy zwiększyć świadomość nie tylko wśród naszych pracowników, ale również klientów. W trosce o tych, którym nadmiar i natężenie bodźców utrudniają codzienne funkcjonowanie wprowadzamy „ciche zakupy”. Od 3 kwietnia w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca przyciszymy muzykę i przyciemnimy światła na dwie godziny we wszystkich salonach 4F. Tworząc przyjazny świat dla osób w spektrum, chcemy budować przestrzeń komfortową dla wszystkich - mówi Igor Klaja, prezes Zarządu OTCF S.A.

Do 3 kwietnia we wszystkich salonach 4F pojawią się „niebieskie” komunikaty informujące o akcji Light It Up Blue for Autism. W sklepach flagowych 4F w Westfield Arkadia w Warszawie, Bonarka City Center w Krakowie oraz w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku na niebiesko ubrane zostaną także sklepowe manekiny.

Według Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce już 400 tysięcy osób znajduje się w spektrum autyzmu. Oznacza to, że każdy może znać lub pracować z osobą w spektrum. Aby wzmocnić zrozumienie wewnątrz organizacji czym jest spektrum autyzmu spółka OTCF wraz z Centrum Wspierania Rozwoju Rozwijanka przygotowała dla pracowników webinar na temat pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

Spółka zachęca również do wyrażania solidarności z kolegami i koleżankami w spektrum autyzmu poprzez drobny akcent w postaci przypięcia do ubrania niebieskiej wstążeczki z hasłem akcji Light It Up Blue for Autism dostępnej w biurach oraz w magazynie w Czeladzi.



W obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu oraz Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu włączyła się również Fundacja 4F Pomaga, która została Patronem ogólnopolskiego wydarzenia Niebieskie Igrzyska 2023. Jest to program zajęć sportowych kierowany do przedszkoli i szkół podstawowych z całej Polski. Fundacja 4F Pomaga zapewnia zwycięskim i wyróżnionym placówkom dedykowane stroje sportowe. Niebieskie Igrzyska mają pokazać, że każdy może być sportowcem i każdy ma szansę osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.

