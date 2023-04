Marka 4F zaprasza na 4F Change Workshop "Nie wyrzucaj – naprawiaj, przerabiaj", który odbędzie się w dniach 27-29 kwietnia w Westfield Arkadia w Warszawie. Będzie to okazja do stworzenia własnego upcyclingowego projektu.

W ramach Westfield Good Festival w Westfield Arkadia w Warszawie w dniach 27-29 kwietnia powstanie strefa 4F, w której klienci będą mieli możliwość stworzenia upcyclingowego projektu z ubrań z drugiego obiegu marki 4F.

Ideą wydarzenia jest uświadomienie klientów, że najbardziej ekologiczne materiały, to te które są już wyprodukowane. Przerabiając i naprawiając ubrania, dbamy o planetę – oszczędzamy wodę, konieczną do ich produkcji, zmniejszamy ilość zanieczyszczeń, które dostają się do środowiska i wytwarzamy mniej odpadów.

