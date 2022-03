5 milionów złotych od klientów Biedronki na Wsparcie dla Ukrainy

24 dni - tylko tyle potrzebowali klienci Biedronki, by wpłacić 5 milionów złotych na akcję Wsparcie dla Ukrainy. Ta kwota w najbliższych dniach wspomoże pięć organizacji pozarządowych, będących partnerami akcji Biedronki. Jednocześnie dołączają do niej kolejne trzy instytucje aktywnie wspierające Ukrainę.

Biedronka zebrała 5 mln złotych od klientów w ramach akcji pomocowej zorganizowanej dla poszkodowanych wojną w Ukrainie. Środki, które klienci przekazali podczas zakupów trafią do pięciu organizacji pozarządowych.

Zbiórka w sklepach sieci będzie kontynuowana. Uzyskane w ten sposób środki zostaną przekazane trzem kolejnym organizacjom.

Sieć włącza się w pomoc także na wiele innych sposobów m.in. organizując zbiórkę produktów w sklepach.

Licznik, widoczny na stronie Biedronka.pl wskazał piątkę i sześć zer tuż po godzinie 20:00 w sobotę, 26 marca. Klienci wsparli akcję podczas zakupów już ponad 955 tysięcy razy, zasilając zbiórkę średnią kwotą wynoszącą 5,25 zł. Największa jednorazowa donacja wyniosła 900 zł, oprócz niej na paragonie znalazły się zakupione dwie pozycje: Woda Gazowana Żywiec Zdrój Naturals oraz Pizza Guseppe Salami 2x380g, a zakupy zostały zrobione w Warszawie przy ulicy Grzybowej 3. Natomiast najhojniejszy klient przekazał na akcję przy okazji kilkukrotnych zakupów w Biedronce w sumie 2700 zł.

Pierwsze 5 mln złotych już w najbliższych dniach otrzymają następujące organizacje, aktywnie wspierające Ukrainę i Ukraińców:

Caritas Polska – 1 mln złotych,

Polski Czerwony Krzyż – 1 mln złotych,

Polska Akcja Humanitarna – 1 mln złotych,

Polska Misja Medyczna – 1 mln złotych,

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce – 1 mln złotych.



- Napawa nas dumą, że Polacy nieustająco i masowo wspierają swoich ukraińskich sąsiadów. Rosyjska agresja nie ustaje, ale nie ustaje też nasze wsparcie dla ukraińskich sąsiadów w tych szczególnych czasach, co widzimy każdego dnia w sklepach naszej sieci. Jednocześnie, wraz z przedłużaniem się konfliktu, zmieniają się potrzeby pomocowe, dlatego zdecydowaliśmy o rozszerzeniu grona partnerów naszej akcji o kolejne trzy organizacje pomocowe, aktywne wszędzie tam, gdzie trafiają uchodźcy z Ukrainy - tłumaczy Arkadiusz Mierzwa, dyrektor komunikacji i CSR w sieci Biedronka.

Nowi partnerzy akcji Biedronki

Od 28 marca do grona partnerów akcji Wsparcie dla Ukrainy dołączają:

Szlachetna Paczka - Od pierwszego dnia wojny w Ukrainie Szlachetna Paczka angażuje się w działania pomocowe. Wolontariusze projektu działają po obu stronach granicy, organizują pomoc materialną, pomagają w transporcie, szukają mieszkań. Stowarzyszenie uruchomiło ogólnopolskie Centrum Informacyjne „Połączeni dla Ukrainy” i współtworzy całodobowy punkt pomocowy. Dodatkowa, wiosenna edycja Szlachetnej Paczki będzie adresowana do uciekających przed wojną z Ukrainy rodzin, dzieci, osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - Fundacja stworzyła 2 punkty humanitarne, na granicy polsko-ukraińskiej oraz przy dworcu Warszawa Wschodnia. Zaangażowała się także w zakup i transport sprzętu medycznego dla szpitali w Ukrainie i wyposaża instytucje w Polsce w niezbędny sprzęt medyczny (m.in.: specjalistyczne urządzenia medyczne, ale także pakiety medyczne, pompy infuzyjne, łóżka szpitalne, ssaki mechaniczne, leżanki dla rodziców, materiały zużywalne oraz najpotrzebniejszych rzeczy tj. namioty, latarki, karimaty).

Fundacja Czerwone Noski w Szpitalu - Od marca 2022 r. profesjonalni klowni medyczni fundacji odwiedzają dzieci uciekające przed wojną w Ukrainie w tymczasowych ośrodkach recepcyjnych, na dworcach, w SOS Wioskach Dziecięcych i innych ośrodkach w całym kraju, by nieść im wsparcie w postaci terapii humorem.

Wsparcie na wiele sposobów

Sieć Biedronka od samego początku stoi ramię w ramię z Ukrainą, wspierając jej obywateli rzeczowo i finansowo. Do tej pory sama Grupa Jeronimo Martins, jak również sieć Biedronka oraz Fundacja Biedronki, zadeklarowały w sumie pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy w wysokości blisko 50 milionów złotych, m.in. w formie pomocy rzeczowej i darowizn pieniężnych.

Oprócz pomocy finansowej, która realizowana jest między innymi przez Fundację Biedronki w postaci voucherów na zakupy, sieć Biedronka przekazuje na bieżąco najpotrzebniejsze obecnie produkty do organizacji pomocowych, które następnie je dystrybuują do potrzebujących uchodźców z Ukrainy.

Pomoc bardziej i mniej znanym organizacjom

Do tej pory Biedronka przekazała oraz zaplanowała do dostarczenia równowartość 28 tirów, każdy wypełniony 33 paletami dóbr (a więc największych pojazdów, jakie mogą jeździć po polskich drogach). Kolejne organizacje w dalszym ciągu zgłaszają się – pomoc trafia zarówno do tych najbardziej rozpoznawalnych - PCK, czy Caritas, jak i mniejszych inicjatyw np.: Otwarty Jazdów w Warszawie, lokalne hufce ZHP, czy wprost na dworce kolejowe: w Warszawie, Centralny i Zachodni, a także np. w Przemyślu.

Cały czas w sklepach sieci Biedronka trwa również zbiórka produktowa, a zebrane od klientów produkty za pośrednictwem centrów dystrybucyjnych Biedronki przekazywane są do lokalnych Banków Żywności, które następnie zajmują się dystrybucją pomocy żywnościowej do najbardziej potrzebujących uchodźców. Do tej pory klienci Biedronki podarowali w ten sposób 220 ton produktów potrzebującym.