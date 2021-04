50. Maxi Zoo otworzył się w gdańskiej Galerii Zaspa

Marka Maxi Zoo zadebiutowała w Polsce w 2012 roku i od tej pory jest najszybciej rozwijającą się siecią sklepów dla zwierząt w naszym kraju. Pod koniec marca 2021 roku marka otworzyła swoją 50. placówkę – sklep w gdańskiej Galerii Zaspa. Najnowsze Maxi Zoo to około 400 mkw. powierzchni z wyjątkową ofertą dla wszystkich miłośników zwierząt.

50 działających sklepów i 9 lat doświadczeń na rodzimym rynku to doskonała okazja do podsumowań, przeglądu trendów i prognoz dotyczących branży w najbliższym czasie.

- W Polsce działamy prawie 9 lat. Wydaje się, że nie jest to szczególnie długo, jednak różnica pomiędzy kondycją branży zoologicznej w 2012 roku i w 2021 roku jest znacząca. Przez ten czas zmieniły się zwyczaje zakupowe Polaków, preferencje. – uważa Wojciech Kamiński, dyrektor zarządzający Maxi Zoo Polska. – Oczywiście nadal bardzo istotna jest cena produktów, ale widać też, że klienci oczekują jakości i są w stanie coraz więcej zapłacić, by ją otrzymać. Z naszych danych wynika, że Polacy są świadomymi opiekunami zwierząt. Od kilku lat wyraźnie rośnie udział kategorii value for money i premium. Wiemy już, że dobra, wartościowa karma to dłuższe i lepsze życie naszych pupili. – podkreśla Wojciech Kamiński.

Na tle wszystkich wydatków udział sprzedaży produktów dla psów wciąż jest największy. Na kolejnych miejscach plasują się wydatki na koty i pozostałe popularne gatunki zwierząt domowych. Proporcje te są względnie stałe – nadal wydajemy więcej na psy (o około 24 proc.), zapewne dlatego, że jest ich więcej w gospodarstwach domowych w Polsce. W 2020 roku ich populację szacowano na nieco ponad 7,8 mln*. Maxi Zoo podaje również, że Polacy coraz więcej środków przeznaczają na wsparcie dla dzikich zwierząt. Kategoria tego typu produktów zyskała na popularności aż o 716 proc. w porównaniu do okresu 2014 – 2020.

- Budżety przeznaczone na utrzymanie zwierząt nadal, co naturalne, są zdominowane przez wydatki na karmy i przekąski dla psów i kotów. Nie ma też istotnych różnic pomiędzy strukturą wydatków w poszczególnych regionach czy miastach Polski - mówi Wojciech Kamiński. – Coraz częściej zwracamy uwagę na komfort psychiczny i fizyczny naszych podopiecznych, dlatego np. kupujemy im szereg zabawek, przysmaków oraz akcesoriów do treningu. Szukamy sposobów na kreatywne zajęcia ze zwierzętami. Bardzo wyraźny i stosunkowo nowy trend to wzrost wydatków na higienę i pielęgnację zwierząt. Widzimy, że klienci naszej sieci o wiele więcej wydają na produkty z tego segmentu. Rok do roku to wzrost o około 70 proc., ale aż 1430 proc. w stosunku do lat 2014 – 2020 – dodaje Wojciech Kamiński.

Wg szacunków Maxi Zoo w 2020 roku Polacy wydali na swoich ulubieńców około 1, 065 mld euro. To o 11 proc. więcej niż w 2019. Sieć prognozuje, że w perspektywie kilku lat wartość rynku zoologicznego w naszym kraju będzie dalej rosła średnio w skali 8 proc. rok do roku.