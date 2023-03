1 kwietnia 2023 r. otworzy się, po modernizacji, nowa część centrum handlowego Promenada w Warszawie. Tezenis, Cropp, Family Optic, Digel, Fielmann, Jubitom, LEE Wrangler, Nina Basco, Benetton, Wittchen, Yes - m.in. te sklepy szykują otwarcia.

Dobiega końca przebudowa centrum handlowego Atrium Promenada w Warszawie.

Wielkie otwarcie zaplanowano w dniach 1-2 kwietnia - podała galeria w mediach społecznościowych.

W sumie zostanie otwartych 50 nowych salonów.

Po zakończeniu prac, odnowiony obiekt z portfolio Atrium European Real Estate (G City Europe) ma być najbardziej nowoczesną galerią handlową w Warszawie - zapowiadała firma.

Projekt przebudowy przygotowała pracownia Sud Architekt Polska.

To kolejne wydarzenie na warszawskim rynku centrów handlowych - w lutym otwarto galerię Fort Wola.

Atrium Promenada przy ul. Ostrobramskiej to jedno z najdłużej działających centrów handlowych w stolicy i największe po prawej stronie Wisły. Pierwsza część obiektu została otwarta w grudniu 1996 roku. Kolejne części uruchomiono w 1995 i 2005 roku.

Modernizacja krok po kroku

Centrum handlowe Promenada zmienia się etapami.

W latach 2017–2018 przeprowadzono modernizację części obiektu, której projekt przygotowała pracownia Sud Architekt Polska.

17 października 2018 r. oddano nową strefę food court – Republikę Smaku, a także Aleję Fontann ze sklepami i salonami modowymi. Centralnym punktem Alei jest 12-metrowa fontanna o średnicy 5 metrów. Galeria po remoncie zyskała 13 200 mkw. powierzchni najmu.

W latach 2017–2018 przeprowadzono modernizację części obiektu, której projekt przygotowała pracownia Sud Architekt Polska. Fot. mat. prasowe

Efektem remontu była też nowa elewacja obiektu od strony ul. Ostrobramskiej.

Centrum handlowe Promenada w Warszawie - widok od ul. Ostrobramskiej. Fot. mat. prasowe

Nowe wnętrza, nowe sklepy

Rok temu ruszyła przebudowa kolejnej części centrum, która właśnie dobiega końca. Jak informowało wcześniej Atrium European Real Estate, po zakończeniu prac, obiekt będzie oferował ponad 150 lokali handlowych i usługowych.

Zmieniają się wnętrza obiektu, jak i elewacja od strony ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego.

Zmienia się wnętrza CH Promenada, jak i elewacja od strony ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego. Fot. Propertynews.pl

Zmienia się wnętrza CH Promenada, jak i elewacja od strony ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego. Fot. Propertynews.pl

Zmienia się wnętrza CH Promenada, jak i elewacja od strony ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego. Fot. Propertynews.pl

Na razie Atrium European Real Estate nie zdradza wszystkich nowych najemców w przebudowanej części. Wiadomo, że swoje sklepy otworzą takie marki jak np.: Peek & Cloppenburg, Marc O'Polo, Tezenis, House, Cropp, Homla, Lovisa, Empik, Kakadu, Cropp, Family Optic - salony optyczne, Coral Travel, Digel, Dr Irena Eris, Fielmann, Five O'Clock, Jubitom, LEE Wrangler, Lynx Optique, Mister Minit, Nina Basco, Smoke Shop, United Colors Of Benetton, Vita Cafe, Wittchen, Yes - poinformowali przedstawiciele centrum handlowego i sieci handlowe w mediach społecznościowych.

W nowej części znajdą się także m.in. Home & You, Venezia oraz plac zabaw Lider.

Do galerii nie wrócą na razie takie marki jak CCC, Ryłko i Reserved, które prowadziły sklepy w przebudowywanej części galerii.

