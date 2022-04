50 style nowym najemcą Galerii Północnej

Lokal zajmie powierzchnię 200 mkw. na pierwszym piętrze.

Sportowa oferta 50 style będzie czekać na klientów od 27 kwietnia.

Nowy adres sieci to Galeria Północna w Warszawie.

Sklep 50 style znajdować się będzie na 1. piętrze Północnej, obok Media Expert. Na blisko 200 metrach kwadratowych klienci znajdą bogaty asortyment międzynarodowych marek, takich jak: Nike, adidas, Umbro, Puma, Fila, Champion, Reebok, Vans, Converse czy New Balance.

- Otwarcie sklepu 50 style pozwoli poszerzyć ofertę Galerii Północnej skierowaną do wszystkich ceniących sobie sportowy styl na co dzień, a także osób lubiących aktywność fizyczną. Zapotrzebowanie na tego typu odzież, obuwie i akcesoria stale rośnie, a klienci zwracają uwagę na wysoką jakość asortymentu sportowego – mówi Jarosław Tutaj, Head of Retail Leasing GTC S.A.

Ideami bliskimi marce 50 style są naturalność, pragmatyzm oraz sportowy look. Sieć oferuje swoim klientom przystąpienie do programu lojalnościowego Klub 50 style, dzięki któremu mają oni szansę na skorzystanie z wielu zniżek i promocji. Ogromna różnorodność oferowanej odzieży, obuwia i dodatków sprawia, że sklepy tej marki przyciągają licznych odbiorców.