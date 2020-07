6 na 10 Polaków odwiedziło centrum handlowe po zniesieniu ograniczeń

Największą popularnością cieszą się duże oraz małe galerie handlowe w centrum miasta. Bez względu jednak na miejsce zakupów, klienci mają wysokie wymagania. Na pierwszym miejscu stawiają kwestie bezpieczeństwa, liczą też na promocje i różnorodność oferty.

- Zakupy internetowe pomimo swoich licznych zalet, nie zastąpią nam nigdy możliwości zobaczenia i dotknięcia produktu, który chcemy kupić. Dlatego aż 56 proc. z nas zdecydowało się na wizytę w galerii po zniesieniu obostrzeń. Odwiedzalność galerii rośnie w dość szybkim tempie. Oczywiście jest to proces, który będzie trochę trwał i nie będzie dotyczył wszystkich galerii handlowych. Jednak te w najlepszych lokalizacjach, z różnorodną ofertą i dbałością o względy bezpieczeństwa nie powinny martwić się o swoją przyszłość – mówi Magdalena Frątczak, szefowa sektora handlowego w CBRE.

Do galerii handlowej chodzimy chętnie i często

Z badania CBRE wynika, że aż 56 proc. osób choć raz odwiedziło centrum handlowe od chwili zniesienia ograniczeń związanych z epidemią. Opór przed wizytami w tego typu miejscach nadal ma 4 na 10 spośród wszystkich Polaków. Największą tęsknotę widać w najmłodszej grupie respondentów od 18 do 24 roku życia – tylko 30 proc. młodych nie odwiedziło galerii handlowej od chwili otworzenia wszystkich sklepów. W najstarszej grupie wiekowej ten odsetek jest dużo wyższy i wynosi aż 48 proc. tych, którzy jeszcze nie wybrali się na zakupy do centrum handlowego.

Wśród osób, które zdecydowały się pójść do galerii handlowej, zdecydowana większość zrobiła to więcej niż jeden raz. Połowa odwiedziła ulubioną galerię handlową 2-3 razy, a co piąta osoba co najmniej 4 razy. Na jednorazową wizytę zdecydowało się tylko 27 proc. osób.

Bezpieczeństwo priorytetem, różnorodna oferta zachętą

Aktualnie, największy odsetek, bo 57 proc. klientów na pierwszym miejscu wymogów wobec obiektu handlowego wskazuje bezpieczeństwo. Na drugim miejscu znajdują się promocje, na które liczy 45 proc. osób, a podium domyka pełna i różnorodna oferta sklepów (37 proc.). Już poza pierwszą trójką znajduje się przyjazna atmosfera podczas zakupów, która jest istotna dla 18 proc. respondentów.

1

2