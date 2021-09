60 lat w Polsce. Ikea z raportem podsumowującym swoją działalność

Raport IKEA Made in Poland 2021 opisujący inicjatywy zarówno Grupy Inter IKEA, jaki Grupy Ingka, jest podsumowaniem współpracy IKEA z Polską na przestrzeni 60 lat/

Raport jest również wizją przyszłości, do której IKEA chce dążyć razem ze swoimi klientami, producentami i dostawcami w Polsce.

Historia IKEA w Polsce rozpoczęła się w 1961 roku, kiedy to założyciel marki, Ingvar Kamprad złożył pierwsze zamówienie na zakup krzeseł ÖGLA w fabryce w Radomsku. Duch przedsiębiorczości Polaków połączony ze szwedzką prostotą i potrzebą innowacyjności zaowocował ambitnymi celami oraz niesamowitymi możliwościami rozwoju współpracy. Polska była pierwszym po Szwecji krajem, w którym rozpoczęła się produkcja mebli dla IKEA na dużą skalę. Aktualnie blisko 20 proc. światowej produkcji dla IKEA pochodzi z Polski. W naszym kraju produkuje się między innymi 63 proc. kultowych foteli STRANDMON, 70 proc. regałów KALLAX, czy 67 proc. stolików LACK.

Działalność obu niezależnych grupy, stanowiących część marki i działalności systemu franczyzowego IKEA - Inter IKEA Group i Ingka Group wywiera również pozytywny wpływ na polską gospodarkę. W 2020 roku odprowadziły one łącznie 140 mln zł podatku dochodowego, a wartość eksportu mebli i akcesoriów IKEA wyniosła 12 mld zł. Poczynione w latach 2016-2020 inwestycje Grup Inter IKEA i Ingka to ponad 2,3 mld PLN. W łańcuchu dostaw IKEA w Polsce pracuje obecnie blisko 100 tys. osób.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Od 60 lat IKEA i Polska rozwijają się razem. Kluczem do wspólnego sukcesu są historyczne więzi i budowane przez lata wzajemne zaufanie. Od tego czasu wyposażyliśmy aż 5 milionów domów w całym kraju, dzięki czemu jako marka mamy realny wpływ na jakość życia ludzi, ich najbliższe otoczenie i na to jak czują się w swoich domach. W języku szwedzkim Tillsammans znaczy razem, co w przypadku współpracy IKEA z Polską oznacza, że nasza przeszłość, a przede wszystkim przyszłość, jest nierozerwalnie związana z tym miejscem – mówi Karin Sköld prezeska i dyrektorka Generalna ds. zrównoważonego rozwoju w IKEA Retail w Polsce.