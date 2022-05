7 krajów, 67 sklepów, prężnie działający sklep online. HalfPrice z impetem podbija kolejne rynki

HalfPrice podsumowuje pierwszy rok działalności w Polsce.

W tym czasie sklepy stacjonarne HalfPrice odwiedziło 16,2 mln klientów, a w uruchomionym w grudniu sklepie online złożono już niemal 50 tysięcy zamówień.

Spółka obecna jest nie tylko na polskim rynku. Sklepy HalfPrice klienci znajdą także w sześciu innych krajach.

HalfPrice to koncept sklepów w kategorii off-price, który oferuje duży wybór produktów popularnych światowych marek, w atrakcyjnych cenach – zawsze do 80 proc. taniej. Asortyment sklepów obejmuje: odzież, obuwie, akcesoria, produkty sportowe, zabawki oraz wyposażenie i dodatki do domu.

Błyskawiczny rozwój konceptu off-price w Polsce

Pierwsze salony należącego do Grupy CCC HalfPrice’a, oficjalnie wystartowały 4 maja ub.r. w pięciu polskich miastach, tj. w Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie, Polkowicach oraz Tychach.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Koncept sklepów pod szyldem HalfPrice to nowy rozdział w historii Grupy CCC. Chcemy stale poszerzać naszą modną ofertę, odpowiadać na potrzeby łowców okazji - klientów, którzy szukają podczas zakupów zgodności z trendami przy jednoczesnym zachowaniu rozsądnej ceny - mówi Adam Holewa, prezes zarządu HalfPrice.

- W zaledwie rok nasz koncept zdobył nie tylko dużą rozpoznawalność, ale także uznanie klientów w każdym z krajów, w którym się już pojawił. Strategia Grupy CCC zakłada otwarcie do 2025 roku ok. 250 sklepów sieci, a do końca roku chcemy, aby nasza sieć liczyła już 100 sklepów. Jesteśmy na dobrej drodze do realizacji tego celu – dodaje.

Produkty w modelu off-price w CEE

Realizacja międzynarodowej ekspansji marki od samego początku stanowiła jeden z głównych celów biznesowych Grupy. Pierwszy zagraniczny sklep pod szyldem HalfPrice został otwarty w Budapeszcie w sierpniu ub.r. Obecnie, Spółka jest obecna na 6 europejskich rynkach poza Polską - w Austrii, Czechach, Chorwacji i Słowenii, a także na Węgrzech oraz Słowacji.

– W każdym kraju nasza oferta dostosowana jest do preferencji i oczekiwań klientów, a nasz debiut na danym rynku, dzięki wcześniejszej obecności na nim Grupy CCC, wspierany jest doświadczeniem i obserwacją zachowań konsumenckich tamtejszych zespołów. Dzięki temu możemy aktywnie odpowiadać na obowiązujące trendy w danym regionie i zapraszać do naszych sklepów nawet najbardziej wymagających konsumentów – mówi Malwina Winter, wiceprezes zarządu HalfPrice ds. zakupów.

Do tej pory sklepy HalfPrice odwiedziło już ponad 16 mln klientów. – Od samego początku zdawaliśmy sobie sprawę, że idea sprzedaży w modelu off-price efektywnie wypełni niszę rynkową nie tylko w Polsce, ale również zagranicą. Obserwowanie wśród konsumentów tak dużego zainteresowania naszym konceptem stanowi dla całego zespołu, który liczy już prawie 2000 osób, ogromną dawkę codziennej motywacji do realizacji kolejnych wyzwań - wyjaśnia Joanna Czyżewska, wiceprezes zarządu HalfPrice ds. sprzedaży.

- Założenie jest bardzo proste: chcemy być miejscem dla łowców okazji i modowych trendów, by mogli swobodnie wyrażać siebie. Tak samo myślimy o naszych pracownikach - dodaje.

Omnichannel w wersji off-price

Pod koniec 2021 r. HalfPrice zrobił kolejny duży krok w kierunku rozwoju marki otwierając sklep internetowy. Platforma sprzedażowa działa w formule klubu zakupowego, w którym każdego dnia na klientów czekają tematyczne kampanie produktowe. Oferty marki dostępne są dla polskich użytkowników sieci, jednak w planach spółki jest dalszy rozwój platformy online na pozostałych rynkach, na których działają sklepy stacjonarne.