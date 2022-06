7 mln zł dla Ukrainy od klientów Biedronki

Kwota „Wsparcia dla Ukrainy”, którą każdy może sprawdzić na stronie internetowej, właśnie przekroczyła 7 milionów złotych. To oznacza, że oprócz już przekazanych 5 milionów, kolejne 2 miliony złotych zostanie przekazane trzem organizacjom pozarządowym, które Biedronka niedawno włączyła do programu Wsparcie dla Ukrainy.

Do tej pory z funduszy zebranych wśród klientów Biedronki sieć przekazała 5 mln złotych na wsparcie dla Ukrainy prowadzone przez: Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż, Polską Akcję Humanitarną, Polską Misję Medyczną oraz Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

Zbiórki prowadzone przez sieć Biedronka można nadal wspierać w każdym sklepie sieci na terenie całego kraju.

Fundusze przekazane przez Biedronkę przeznaczone zostaną na zakup pakietów medycznych, które są przekazywane bezpośrednio do Ukrainy.

Wszystkie dotychczasowe aktywności sieci Biedronka, Fundacji Biedronka i całej Grupy Jeronimo Martins zostały dostrzeżone przez ekspertów rynkowych. Nagroda „Retail Hero”, którą przedstawiciele Biedronki odebrali podczas odbywającego się w Warszawie kongresu Retail Trends 2022 jest uhonorowaniem wspólnych wysiłków sieci i jej klientów na rzecz wsparcia udzielanego Ukrainie. Jego łączna wartość zbliża się już do 60 mln złotych. Również za kompleksowe działania pomocy Ukrainie Biedronka została uhonorowana specjalną nagrodą przez Tygodnik Polityka w dorocznym zestawieniu „Listki CSR POLITYKI”.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- To oczywiste, że nie nagrody są tutaj najważniejsze. Najważniejsze jest, by wspierać naszych sąsiadów i przyjaciół w potrzebie, a to jest nasz główny cel. Wiemy, że potrzebna jest pomoc długofalowa i przemyślana. Dlatego przekazujemy istotne kwoty kolejnym organizacjom, które wspierają Ukrainę w dłuższej perspektywie, ciesząc się jednocześnie z efektów dotychczasowych wspólnych działań - Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. komunikacji i CSR w sieci Biedronka.

Potrzeby stale się zmieniają i dlatego Biedronka cały czas prowadzi zbiórkę produktów pierwszej potrzeby, a także umożliwia klientom wpłaty przy okazji codziennych zakupów. Dzięki temu już po 24 dniach od startu akcji Wsparcie dla Ukrainy Biedronka przeznaczyła pierwsze 5 mln złotych od klientów na rzecz 5 polskich NGOsów. Teraz kolejne 3 organizacje otrzymają po 700 tysięcy każda na działania, które prowadzą na rzecz Ukrainy tu w Polsce, ale także za naszą wschodnią granicą.