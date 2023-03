Drogerie Jawa to polska sieć drogeryjna, która aktualnie wciela w życie plany ekspansji i poszerzenia na terenie całego kraju. 3 marca otworzyła kolejny sklep, tym razem w Stężycy.

73. drogeria sieci Drogerie Jawa została otwarta w Stężycy.

Na pierwszych klientów i klientki czeka wiele przyjemnych niespodzianek.

W tym rabaty na wybrane produkty, pokazy makijażu, oraz upominki.

Dzisiaj, w piątek 3 marca, drogeria Jawa w Stężycy powitała gorąco pierwszych klientów, na których czekało wiele atrakcji. W nowym sklepie przy ulicy Mikołaja Reja 1 Drogerie Jawa przywitają kupujących powitalnymi rabatami na wybrane produkty, pokazami makijażu oraz upominkami – niespodziankami. W związku z otwarciem nowego sklepu, do czwartku 9 marca bieżącego roku obowiązują promocyjne ceny na wybrane produkty. Nowy sklep będzie oferował następujące kategorie produktowe: kosmetyki do makijażu, pielęgnacji twarzy, ciała i włosów, oraz produkty chemii gospodarczej. Klienci będą mieli do wyboru produkty wielu marek, których lista została zaprojektowana z myślą o zaspokojeniu potrzeb konsumentów i konsumentek, promowaniu światowych trendów i oferowaniu atrakcyjnych cen dla kupujących ze średniej wielkości miejscowości.

W ubiegłym roku Drogerie Jawa rozszerzyły swój zasięg w Polsce, uruchamiając sklep internetowy, dzięki któremu dotarły do znacznie szerszego grona konsumentów i konsumentek. Wcześniej firma koncentrowała się na rozwoju sieci sklepów stacjonarnych, celując w duże i średnie miasta. Jak zapowiada dział marketingu sieci, ten rok upłynie pod znakiem dynamicznego rozwoju i otwierania nowych sklepów Jawa, a także rozwoju działalności e-commerce. Otwarcie apteki Jawa w Stężycy jest pierwszym z 12. nowych otwarć ogłoszonych w tym roku i pierwszym z czterech, które zostaną dokonane w pierwszej połowie 2023 roku.

