Polski oddział drogeryjnego giganta, firmy Rossmann zakończył 2022 rok z rekordowymi wynikami sprzedaży. Tempo wzrostu sprzedaży było wyższe od planowanego - podała firma. Co planuje - liczący ponad 1,6 tys. drogerii - Rossmann?

Rossmann to największa sieć drogeryjna działająca na polskim rynku.

Rossmann w Polsce osiągnął w 2022 r. ponad 11 mld zł obrotów netto ze sprzedaży.

W roku 2022 Rossmann Polska otworzył 91 nowych drogerii.

Rossmann ma w Polsce 1663 drogerie.

W roku 2023 Rossmann Polska planuje otworzyć ponad 100 drogerii.

Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska – największa sieć drogeryjna działająca na polskim rynku – opublikował dane finansowe za 2022 r. Ze sprawozdania wynika, że tempo wzrostu sprzedaży w 2022 roku było wyższe od planowanego, a obroty netto ze sprzedaży towarów i usług wyniosły 11 409 775 696,96 zł. W stosunku do roku 2021 nastąpił 18,7 proc. wzrost.

Zysk netto wyniósł 1 116 070 333,71 zł i był wyższy o 13,8 proc. niż w roku 2021. W roku 2022 spółka wykazała w rachunku zysków i strat podatek od sprzedaży detalicznej w kwocie 140 670 845 zł.

W roku 2022 Rossmann Polska otworzył 91 nowych drogerii. Na koniec grudnia 2022 r. klienci mogli robić zakupy w 1663 drogeriach stacjonarnych w 635 miejscowościach w Polsce jak również w drogerii internetowej. Spółka zapowiada dalszy rozwój sieci oraz zaplecza logistycznego w 2023 r.

W roku 2023 planujemy otworzyć ponad 100 drogerii oraz dokończymy rozbudowę regionalnych magazynów rozpoczętą w roku 2022. Powiększone magazyny zapewnią nam płynną obsługę logistyczną zwiększającej się sieci drogerii oraz rosnącego asortymentu produktów oferowanych naszym klientom – można przeczytać w sprawozdaniu finansowym.

W roku 2022 wzrosła wartość majątku trwałego spółki, która w 2022 r. rozpoczęła projekty rozbudowy magazynów regionalnych. Ich zakończenie i oddanie do użytkowania jest przewidziane w roku 2023. Wartość majątku trwałego Rossmanna w Polsce zwiększyła się z 1 155 448 956,13 zł na początku roku do 1 312 916 073,42 zł na koniec roku.

W roku 2022 Rossmann wykazał dodatnią nadwyżkę przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w kwocie 1 389 840 073,51 zł. Pozwoliło to firmie na samodzielne finansowanie wszystkich projektów operacyjnych i inwestycyjnych. – W roku 2023 sytuacja finansowa, powinna być nadal korzystna – zapowiada Rossmann Polska.

Zarząd Rossmanna w Polsce podkreśla, że pozytywne wyniki finansowe spółki, utrzymujące od 2000 r. stałą tendencję wzrostową, pozwalają na zaklasyfikowanie jej do firm o bardzo niskim ryzyku kredytowym, co daje jej swobodny dostęp do kredytów. Na koniec roku 2022 spółka dysponowała liniami kredytowymi w rachunkach bieżących na łączną kwotę 65 milionów zł. Na dzień bilansowy spółka nie posiadała zobowiązań z tytułu kredytów.

