98 proc. zawartych aneksów. Branża handlowa podlicza koszty pandemii

- Z powodu znacznie ograniczonej funkcji handlowej w galeriach w czasie zamknięcia, spowodowanego pandemią, pierwsze półrocze zamknięto 31,6 proc. r/d/r spadkiem obrotów i 33,2 proc. r/d/r odwiedzalności. Jednak obserwowane przez analityków Retail Institute wzrosty odwiedzalności centrów handlowych w lipcu i w pierwszych tygodniach sierpnia (-22 proc. r/d/r) są dobrym prognostykiem na przyszłość, choć te pozostają nadal niezwykle ostrożne – podsumowuje Anna Szmeja, prezes Retail Institute.

W porównaniu rok do roku, elektronika, jako jedyna kategoria odnotowuje w czerwcu, już drugi miesiąc z rzędu, wzrosty (+23,7 proc.). Do liderów wzrostów dołączają w czerwcu także sklepy, oferujące artykuły wyposażenia domu, wnętrz i budowlane (+11 proc.).

Analiza porównawcza wyników za maj i czerwiec pozwala spojrzeć na przyszłość nieco bardziej optymistycznie. Tu wzrosty odnotowały wszystkie kategorie rozwijające się w galeriach, zwłaszcza moda (43,8 proc.), w tym moda damska (+61,8 proc), moda męska (+81,6 proc), mieszana (49,1 proc.), bielizna (62,2 proc.), moda i artykuły sportowe (+32,9 proc.), artykuły dla dzieci i kobiet w ciąży (+34,2 proc.), obuwie (+24,2 proc.). Lepsze wyniki odnotowały również w czerwcu kawiarnie i restauracje (83,3 proc), których sytuacja w maju była niepewna.

- Po ponownym otwarciu galerii handlowych, obserwowaliśmy systematyczny powrót klientów do sklepów, co znalazło odzwierciedlenie w osiąganych wynikach sprzedaży, często zbliżonych do tych z 2019 roku. Dynamika wzrostów była zdecydowanie wyższa w małych parkach handlowych niż w tradycyjnych galeriach, które wykazują między sobą wiele różnic. Mimo dużych nakładów pracy, duże śródmiejskie galerie handlowe, zwłaszcza te zlokalizowane w centrach biznesowych miast i przy dużych węzłach komunikacyjnych, nadal odnotowują kilkudziesięcioprocentowe spadki. Wiążemy to m.in. z mniejszą mobilnością Polaków. Choć sytuacja wyraźnie się poprawia, przestrzegałbym przed zbyt wczesnym hurraoptymizmem. Brak możliwości prowadzenia działalności przez dwa miesiące odcisnęło silnie piętno na wszystkich organizacjach, tak najemcach jak i wynajmujących. Potrzeba czasu i wspólnych wysiłków, aby powrócić na ścieżkę stabilnych wzrostów - mówi Wojciech Normand, wiceprezes zarządu, Deichmann Obuwie Sp. z o.o., członek Rady Ekspertów Retail Institute.

4 sierpnia minął przewidziany ustawą termin na zawarcie porozumień, wynikających z zapisów tarczy antykryzysowej. Według analiz Retail Institute, 98 proc. z nich zostało zawartych na czas. Pozostałe 2 proc. to rozmowy, które zostały wstrzymane okresem urlopowym lub patem w negocjacjach.

