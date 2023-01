Po 10 latach jedyny polski sklep Hollister w warszawskiej Galerii Westfield Mokotów zakończył działalność.

Abercrombie & Fitch wkroczyło do Polski, otwierając pierwszy butik marki Hollister w styczniu 2013 roku.

Warszawski Hollister był pierwszym butikiem marki w środkowo-wschodniej Europie.

Gdy w Polsce otwierano pierwszy sklep Hollister grupa Abercrombie & Fitch posiadała 1055 sklepów.

Hollister zamknął sklep w Warszawie. Jak podaje Elle, spadająca globalnie sprzedaż, efekty pandemii i e-commerce'owe platformy multibrandowe sprzedające Hollistera (w Polsce to Zalando i Answear) spowodowały, że butik w Warszawie mógł po prostu przestać być marce potrzebny.

Już w 2020 roku zamknięto dwa flagowe sklepy Hollister w Brukseli i w Paryżu, gdzie piękne wnętrza wielopiętrowego sklepu ozdobionego gigantycznymi ilustracjami bohaterów kampanii przyciągały jak atrakcja turystyczna.

Jak potwierdziła portalowi Wirtualnemedia.pl Agata Berndt-Wazelin, odpowiedzialna za PR Westfield Mokotów, "sklep zamknął się kilka dni temu i było to poprzedzone wcześniejszymi ustaleniami pomiędzy stronami".

Abercrombie & Fitch ze spadkiem sprzedaży i wzrostem kosztów

Według ostatnich opublikowanych przez Abercrombie & Fitch danych finansowych za III kwartał roku rozliczeniowego, sprzedaż netto osiągnęła poziom 880 mln USD - to spadek o 3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2022 i mniej więcej na stałym poziomie w oparciu o stałą walutę.

Stopa zysku brutto osiągnęła poziom 59,2 proc. - to spadek o około 450 punktów bazowych. Spadek w ujęciu rocznym wynikał przede wszystkim z wyższych kosztów frachtu i surowców oraz niekorzystnego wpływu kursów wymiany. Z kolei koszty operacyjne jako procent sprzedaży wzrosły do ​​57,2 proc. z 55,8 proc. w porównaniu do poprzedzającego roku.

