Action coraz bardziej podoba się galeriom handlowym

Action zatrudnia w swoich dwóch centrach logistycznych ponad stu obywateli Ukrainy. Firma niemal od razu po wybuchu wojny w Ukrainie zaangażowała się w pomoc.

Action rozgląda się za miejscem pod trzecie centrum dystrybucyjne. Wstępne założenia wskazują na okolice Warszawy. Pozwoli usprawnić obsługę logistyczną sklepów w centrum kraju i na północy.

W wielu miejscach Action pełni funkcję generatora ruchu. Dostrzegają to także właściciele galerii handlowych, bo częściej zapraszają sieć do swoich obiektów.

Jak wybuch wojny zmienił waszą pracę w tych pierwszych dniach po inwazji?

Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska: Niemal od razu po eskalacji konfliktu w Ukrainie zaangażowaliśmy się w pomoc dla jej obywateli. Action przekazał Funduszowi Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF milion euro. Nasz oddział w Polsce, przy współpracy z samorządem Bierunia - miasta, w którym otworzyliśmy niedawno centrum logistyczne, prowadzi zbiórkę produktów na rzecz mieszkańców Ostroga w Ukrainie. Jest to miasto partnerskie Bierunia. Mieszkańcy oraz pracownicy Action natychmiast ruszyli na pomoc, ale okazało się, że potrzebują wsparcia logistycznego. Zabrakło przestrzeni na składowanie przekazanych towarów i profesjonalnego przygotowania darów do transportu do Ostroga. Udostępniliśmy więc w tym celu część naszego magazynu oraz czas pracowników. Zbiórka bazuje na liście, która została dostarczona z Ostroga. Oprócz zaoferowania przestrzeni magazynowej przekazaliśmy także ze swojej strony pewną liczbę produktów – między innymi środki czystości, apteczki, plastry i bandaże, a także latarki, baterie czy koce. Prowadzimy również zbiórkę pieniężną, z której środki trafią przez Polską Akcję Humanitarną do Ukraińców. Zaoferowaliśmy również PAH możliwość wykorzystania naszych magazynów oraz wsparcie logistyczne.

A co z ukraińskimi pracownikami Action?

Od początku eskalacji konfliktu w Ukrainie otoczyliśmy naszych pracowników pochodzących z Ukrainy koleżeńską opieką i wsparciem. W dwóch centrach logistycznych Action zatrudniamy ponad stu obywateli Ukrainy. Widzimy, jak trudna emocjonalnie jest dla nich ta sytuacja i wykazujemy się dużą elastycznością, gdy potrzebują urlopu lub możliwości skontaktowania się ze swoimi rodzinami. Pomagamy także bliskim pracowników – jeśli udaje im się dostać do Polski, we współpracy z agencją zatrudnienia, organizujemy dla nich lokale mieszkaniowe.

Miniony rok nie był łatwy przez pandemię, ale Action chyba może się pochwalić dobrymi wynikami, prawda?

Jesteśmy zadowoleni z zeszłorocznych osiągnięć. Udało nam się otworzyć 74 sklepy. Również finansowo nie możemy narzekać. Rok 2020 zamknęliśmy wynikiem ponad 16,8 mln zł zysku. Na wyniki za rok 2021 jeszcze czekamy.

To był też przełomowy rok dla Action, bo wreszcie stało się siecią ogólnopolską. Może pan powiedzieć, w których regionach Polski najłatwiej jest zdobyć dobrą lokalizację? W dobie silnego trendu dyskontyzacji rynku to musi być trudne.

Tak, ale równie energicznie rozwija się segment parków handlowych. Właściciele i inwestorzy wciąż widzą duży potencjał w tego typu formatach, nawet w mniejszych miejscowościach. Zatem z tej perspektywy wciąż jest miejsce na zagospodarowanie pewnych obszarów rynku – np. niewielkie retail parki w mniejszych miejscowościach są dobrym rozwiązaniem dla takich konceptów jak Action. Poza tym, stając się coraz większym podmiotem na rynku, jesteśmy bardziej atrakcyjnym partnerem dla wynajmujących. W wielu miejscach pełnimy funkcję generatora ruchu. Coraz więcej mamy takich pozytywnych doświadczeń. Dostrzegają to także właściciele galerii handlowych, bo częściej zapraszają nas do swoich obiektów.

Przed pandemią raczej niechętnie przyjmowały pod swój dach dyskonty, prawda?

Nie doświadczyliśmy tego, ponieważ na początku naszego rozwoju w Polsce nie zakładaliśmy znaczącej obecności w centrach handlowych. Dzisiaj lokalizacje Action w galeriach handlowych stanowią mniejszość w naszym portfelu, ale z kilku jesteśmy szczególnie zadowoleni. To m.in. obiekty w centrum Wrocławia, Poznania i Rzeszowa. Bardzo dobrze wpisujemy się w mix najemców tych obiektów.

Wspomniał pan, że Action jest generatorem ruchu dla całego obiektu handlowego. W klasycznym modelu komercjalizacji parku handlowego przeważnie rolę dominującego najemcy pełnił zawsze dyskont spożywczy. Czy to się zmieniło?

Chyba nie. Sądzę, że w dalszym ciągu największą siłę przyciągającą ma dyskont spożywczy ze względu na to, że każdy robi w nim zakupy najbardziej potrzebne na co dzień. Koncepty niespożywcze tylko uzupełniają tę ofertę. Jednak Action ma również kilka lokalizacji typu stand alone, które również bardzo dobrze funkcjonują – np. w Oświęcimiu i w Grodzisku Mazowieckim.

Otworzyliście w Bieruniu drugie – po magazynie w gminie Osła – centrum dystrybucyjne w Polsce. Jest podobnie jak dotychczasowy magazyn na południu. Dlaczego?

Zaczęliśmy naszą działalność w południowo-zachodniej części kraju. Tam powstały pierwsze sklepy i magazyn. Potem rozwijaliśmy się wzdłuż autostrady A4, ale nie tylko. Dzisiaj około 90 sklepów ze 179, które mamy, mieści się w województwach południowych – od Podkarpacia do Dolnego Śląska. Oczywiście działamy już także w Szczecinie, Olsztynie, Gdańsku czy w Białymstoku. Dlatego rozglądamy się za miejscem pod trzecie nasze centrum dystrybucyjne. Wstępne założenia wskazują na okolice Warszawy. To nam pozwoli usprawnić obsługę logistyczną naszych sklepów w centrum kraju i na północy.

Magazyn w Bieruniu jest wyjątkowy na tle innych w portfelu Action, ponieważ sami nim zarządzacie, tak?

Tak. Tylko magazyny w Holandii oraz ten w Bieruniu są zarządzane przez pracowników Action. Pozostałe obsługują firmy zewnętrzne. Naszym obiektem w Osłej zajmuje się spółka Fiege.

Kiedy będzie już potrzebny ten trzeci magazyn?

Pierwszy powstał w listopadzie 2019 r. Drugi uruchomiliśmy po ponad dwóch latach. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to zakładamy, że w perspektywie 2 – 2,5 roku uda się otworzyć trzecie centrum dystrybucyjne pod Warszawą.

Na jakie tempo ekspansji jesteście przygotowani. Czy to prawda, że jeszcze w tym roku możecie dobić do 250 placówek?

Tak, jeśli uda nam się utrzymać dotychczasową dynamikę rozwoju. Do tej pory otwieraliśmy średnio – jeden, dwa sklepy tygodniowo.

Dwa lata pandemii nieco przetrzebiły rynek handlowy. Wiele marek musiało albo chciało zoptymalizować sieć, rozwiązując nierentowne umowy najmu. Czy Action też gdzieś zamknęła swoją lokalizację?

Nie, przez 4,5 roku naszej obecności w Polsce wyłącznie otwieramy nowe sklepy.