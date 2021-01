Action debiutuje w Bielsku-Białej

– Bielsko-Biała to dla nas jedna z kluczowych lokalizacji na Śląsku – to największe miasto w południowej części województwa, które jest świetnie skomunikowane z całym regionem, a także z Czechami i Słowacją. Zależało nam bardzo na znalezieniu miejsca rozpoznawalnego i lubianego przez mieszkańców, które zapewnia wygodę zakupów ze względu na łatwy dojazd i atrakcyjną ofertę. Centrum handlowe Sarni Stok spełnia wszystkie nasze oczekiwania. Jestem przekonany, że Action świetnie wpisuje się w tutejszy mix najemców i mam nadzieję, że nasz sklep będzie cieszył się popularnością. Klienci znajdą u nas mnóstwo produktów przydatnych na co dzień, a także artykuły sezonowe na różne okazje – obecnie polecamy m.in. rzeczy na zimę, szczególnie zimowe akcesoria do samochodów. Ponadto, co tydzień wprowadzamy do asortymentu nowości i przygotowujemy atrakcyjne promocje. Zapraszamy na zakupy – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska.

– Doskonała lokalizacja i tenant-mix sprawiają, że CH Sarni Stok od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością i ma wielu wiernych klientów. Dzięki dużej rozpoznawalności naszego centrum w regionie i silnej pozycji możemy pochwalić się unikatowymi markami, takimi jak Carrefour, Media Markt, Jula czy TK Maxx i jesteśmy przekonani, że Action stanie się jednym z ulubionych sklepów naszych klientów – mówi Anna Waluś, dyrektor centrum handlowego Sarni Stok z Multi Poland, polskiego oddziału Multi Corporation.

Sarni Stok to jedno z największych centrów handlowych w Bielsku-Białej. Na powierzchni ponad 33 tys. mkw. znajduje się około 80 punktów handlowych i usługowych znanych marek, w tym hipermarket spożywczy, sklepy ze sprzętem RTV/AGD, wyposażeniem domu, odzieżą oraz artykułami sportowymi, a także drogerie i apteka.