Action debiutuje w kolejnym województwie

Na odwiedzających czeka ponad 6 tys. produktów z aż 14 kategorii.

– Województwo kujawsko-pomorskie to kolejny region Polski, do którego wchodzimy w tym roku. Otwierając sklep w Toruniu, sukcesywnie realizujemy nasz plan rozwoju sieci Action coraz bardziej w kierunku północy kraju. Zwiększamy także obecność w dużych miastach. Na lokalizację pierwszego marketu na tym rynku wybraliśmy popularne miejsce zakupów, dobrze skomunikowane z różnymi częściami miasta oraz okolicznymi miejscowościami, aby potencjalni klienci mogli się do nas łatwo dostać. Mam nadzieję, że oferta Action przypadnie im do gustu – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska. – Priorytetem Action niezmiennie pozostaje bezpieczeństwo, dlatego nasz sklep w Toruniu został wyposażony w środki dezynfekujące i ekrany ochronne przy kasach. Szerokie alejki oraz oznaczenia na podłodze pomagają zachować odpowiedni dystans. Ponadto, w związku ze znacznym pogorszeniem sytuacji epidemicznej w Polsce, rozszerzyliśmy nasz asortyment artykułów higienicznych i środków czystości. W ofercie mamy m.in. maseczki i przyłbice, a także całą gamę antybakteryjnych żeli do rąk – dodaje Sławomir Nitek.

Bliskość sklepu dla potencjalnych klientów jest jednym z kluczowych czynników wyboru lokalizacji przez Action. Park handlowy Zieleniec jest położony w pobliżu drogi krajowej nr 80, która zapewnia bardzo dobry dojazd do centrum miasta, a dodatkowo łączy Toruń z Bydgoszczą. Ponadto w okolicy znajdują się osiedla mieszkaniowe. Na zmotoryzowanych czeka przestronny parking z około 170 miejscami postojowymi. W planach jest instalacja stojaków na rowery.