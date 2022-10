Action w październiku obchodzi 5. rocznicę obecności w Polsce. Firma zapowiada rozwój, zwiększanie sprzedaży i miejsc pracy. Potwierdzenie? Tylko w tym miesiącu pojawią się trzy nowe sklepy na Śląsku: w Mikołowie, Czechowicach-Dziedzicach i Czeladzi.

Tylko w tym roku, w Polsce firma uruchomiła już ponad 70 sklepów.

Najnowsze sklepy Action zostały otwarte w październiku w trzech śląskich miastach: Mikołowie, Czechowicach-Dziedzicach i Czeladzi.

Sieć handlowa Action, która debiutowała w 1993 roku jako mały sklep dyskontowy, posiada obecnie ponad 2,1 tys. sklepów w 10 krajach Europy, które odwiedza około 12 mln klientów tygodniowo.

W Polsce, tylko w tym roku, zostało otwartych już ponad 70 sklepów z tym szyldem. W październiku Action pojawi się z nowymi placówkami na Śląsku, gdzie w lutym otwarto centrum dystrybucyjne, mające zapewnić w przyszłości ponad 200 miejsc pracy.

8 października sklepy Action zostały otwarte w Mikołowie i Czechowicach-Dziedzicach. Od 22 października marka zagości na mapie zakupowej Czeladzi.

Podstawową zasadą naszej formuły jest możliwość oferowania klientom produktów w możliwie najniższych cenach na rynku. W 2021 roku poprawiliśmy względną pozycję cenową w stosunku do konkurencji i spodziewamy się utrzymać ją w przyszłości - mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny sieci Action w Polsce.

Action w październiku obchodzi 5 rocznicę rozpoczęcia swojej działalności na rynku polskim, gdzie do tej pory pochwalić się może ponad 200 sklepami stacjonarnymi oraz osiągniętym w ubiegłym miesiącu kamieniem milowym - 3 tys. pracowników. Otwierając kolejne trzy sklepy firma zapewni mieszkańcom Śląska prawie 40 nowych miejsc pracy.

Action stawia na rozwój, ale zrównoważony

Mimo niesprzyjających warunków gospodarczych, marka konsekwentnie dąży do coraz większego zaznaczenia swojej obecności nie tylko w Polsce, ale i globalnie. Rok 2021 przyniósł sieci sprzedaż zwiększoną o 23 proc. oraz zysk operacyjny wartości 932 mln euro. W kolejnym, 2022 roku sukcesem był również wzrost obrotów o ponad jedną czwartą w pierwszym kwartale, który wyniósł blisko 1,8 mld euro.

Action stawia na rozwój, ale odpowiedzialny. W związku z tym, marka podejmuje działania w zakresie zmian klimatycznych – do 2030 roku planuje zmniejszyć emisję CO2 z własnej działalności aż o 50 proc. Dodatkowo, do 2024 r. żaden ze sklepów Action nie będzie korzystał już z gazu. Firma podkreśla, że w 2021 roku 70 proc. produktów z drewna i 86 proc. produktów z bawełny było pozyskiwanych w sposób bardziej zrównoważony. Ta inicjatywa postępuje szybciej niż planowano, a marka Action zamierza osiągnąć cel pozyskiwania tych zasobów w 100 proc. w sposób zrównoważony do 2024 roku.





O Action:

Action to jedna z najszybciej rozwijających się w Europie sieci dyskontów niespożywczy,ch zapewniających stale zmieniającą się, różnorodną ofertę około 6 tys. produktów w ponad 2100 sklepach, ponad 12 milionom klientów każdego tygodnia. Firma zatrudnia ponad 65 tys. osób ponad 124 różnych narodowości, w 10 krajach.

