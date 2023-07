Action, najszybciej rosnąca sieć dyskontów niespożywczych w Europie, zatrudnia w Polsce już 4 000 pracowników.

Sieć jest obecna w Polsce od 2017 roku.

Posiada 278 sklepów, umożliwiając mieszkańcom 212 polskich miast dostęp do szerokiej gamy produktów w najniższej cenie.

Firma planuje dalszy dynamiczny rozwój w Polsce i utrzymanie rocznego wzrostu zatrudnienia na poziomie około 1000 pracowników.

Action jest obecne w 11 europejskich krajach, dostarczając klientom swoją unikalną formułę: 6000 dobrej jakości produktów w 14 kategoriach, w możliwie najniższej cenie. Co tydzień na półkach pojawia się 150 nowych produktów, a ponad 1500 rzeczy z asortymentu, jest dostępnych w cenie poniżej 5 zł. Pierwszy sklep marki w Polsce został otwarty w 2017 roku w Lesznie.

W sumie Action liczy obecnie 4 000 pracowników w Polsce. Przekroczenie tego progu nastąpiło wraz z uruchomieniem najnowszego sklepu marki, który został oficjalnie otwarty w sobotę 1 lipca w Gdańsku, w CH Metropolia. Przy każdym otwarciu sklepu Action zatrudnia 12 osób - od kierownika sklepu po pracownika sklepu. Firma posiada również polską centralę i prowadzi trzy Centra Dystrybucyjne w naszym kraju.

- Jesteśmy bardzo dumni, że możemy powitać naszego 4-tysięcznego pracownika, Oliwię Leszczyńską, asystentkę kierownika sklepu w Gdańsku. Ten kamień milowy podkreśla dynamikę rozwoju Action w Polsce. Dzięki szybkiemu rozwojowi zatrudniamy około 1000 osób rocznie. Do końca 2023 roku zatrudnimy 600 nowych pracowników - mówi Ewa Dawiec, HR Manager Action w Polsce. - Na wszystkich stanowiskach, które obsadzamy - od pracowników sklepów, po specjalistów ds. łańcucha dostaw czy zarządców nieruchomości - wszyscy wyznajemy wartości Action: Zorientowanie na klienta, Praca zespołowa, Prostota, Dyscyplina, Świadomość kosztów i Szacunek. Są one podstawą naszego sukcesu, ponieważ stanowią bazę dla naszych interakcji między sobą, naszymi klientami i partnerami biznesowymi - dodaje.

Zaangażowanie Action w tworzenie wyjątkowego miejsca pracy opiera się na zatrudnianiu osób podzielających wartości marki, a także na inwestowaniu w rozwój kariery obecnych pracowników. Do końca 2023 roku firma planuje awansować ponad 260 pracowników w Polsce. Action mocno stawia również na młodych ludzi, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy i szukają przyjaznego miejsca do rozpoczęcia swojej ścieżki kariery w przyjaznym środowisku marki.

- Umożliwienie naszym współpracownikom rozwoju wspólnie z naszą marką jest częścią naszego sukcesu. Jesteśmy przekonani, że awanse wewnętrzne są motorem zaangażowania, długoletniej współpracy, a także są mocny atutem Action już podczas samej rekrutacji. Są one również kluczem do zachowania DNA Action przy tak intensywnym rozwoju. Nasza szybka ekspansja umożliwia nam zapewnienie mobilności i awansów wewnętrznych dla pracowników. Przykładowo, jeden z naszych Regional Managerów zaczynał swoją karierę jako pracownik naszego pierwszego polskiego sklepu - wyjaśnia Ewa Dawiec. - Takich historii nie brakuje zarówno w obecnym zespole, jak i wśród pracowników, którzy są z nami od samego początku obecności Action w kraju. Niezależnie od tego, gdzie znajdują się nasi współpracownicy, to właśnie oni stanowią klucz do naszego sukcesu. Ich zaangażowanie i energia pozwalają nam realizować nasze ambicje – dodaje.

