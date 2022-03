Action ma już 2 tys. sklepów w Europie

Action w 2021 r. osiągnął sprzedaż na poziomie 6,8 mld euro. Oznacza to wzrost o 22,7 proc. w porównaniu z rokiem 2020. Dzięki kolejnym 267 otwartym placówkom oraz dwóm nowym centrom dystrybucyjnym w Polsce i na Słowacji Action zbliżył się w ubiegłym roku do progu 2 tys. sklepów działających na terenie Europy. Wynik ten osiągnął ostatecznie w pierwszym miesiącu 2022 r.

To sprawia, że Action jest najszybciej rozwijającym się dyskontem niespożywczym w Europie.

- Ciągły wzrost i rozwój Action w 2021 r. zawdzięczamy sile naszej formuły – oferowaniu niezmiennie zaskakującej gamy produktów w najniższej cenie. Klienci naprawdę kochają Action. Liczymy się dla nich. Nie udałoby się to bez naszych pracowników - obecnie jest ich ponad 65 tys. Są siłą Action. Wykazują się niezwykłą elastycznością i wytrwałością, zwłaszcza biorąc pod uwagę niepewność i ciągle zmieniającą się sytuację oraz polityki lokalne w różnych krajach - skomentował Hajir Hajji, dyrektor generalny Action.

Action coraz bardziej podoba się galeriom handlowym



Action czyni postępy w programie zrównoważonego rozwoju



Jednocześnie Action czyni postępy w swoim programie zrównoważonego rozwoju. Do końca 2024 r. wszystkie sklepy będą wolne od gazu. Do 2030 r. Action spodziewa się zredukować bezwzględne emisje z własnej działalności o 50 proc. w porównaniu do 2020 r. Ponadto firma pracuje nad inicjatywami dotyczącymi obiegu zamkniętego swoich produktów, zwłaszcza tych o największej sprzedaży.