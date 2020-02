Action, Media Expert i Smyk wśród najemców PH Kasztelania

Budowa PH Kasztelania w Chrzanowie trwa, a do grona najemców powstającego w sercu Małopolski Zachodniej obiektu dołączyły kolejne firmy.

Największą powierzchnię, wśród nowych najemców, bo aż 900 mkw. zajmie holenderska sieć dyskontów niespożywczych Action, cechująca się różnorodnością produktów i niskimi cenami. Nieco mniejszą przestrzeń (600 mkw.) zagospodaruje Media Expert - dynamicznie rozwijająca się polska sieć supermarketów oferujących sprzęt RTV i AGD. Najmniejszy metraż (450 mkw.) spośród nowych umów najmu przypadnie firmie Smyk - kultowej polskiej marce produktów dla dzieci w wieku 0-14 lat.

Komercjalizacja Parku Handlowego Kasztelania postępuje dynamicznie, przekroczyła poziom 80 procent, a my prowadzimy zaawansowane rozmowy dotyczące ostatnich dostępnych lokali. Różnorodność oferty handlowej proponowanej przez naszych najnowszych partnerów doskonale odzwierciedla nasze zamiary względem powstającego obiektu. Zależy nam na stworzeniu szerokiej oferty, tak aby był to obiekt służący nie tylko mieszkańcom Chrzanowa, ale całego regionu. Mamy nadzieję, że tak samo jak my, czekają oni na jego otwarcie – podkreśla Kazimierz Stec, prezes zarządu spółki Stec.

Za koncepcję komercyjną oraz wynajem obiektu odpowiadają eksperci firmy CREAM Property Advisors. – Cieszymy się z podpisania nowych umów najmu, tym bardziej, że w Parku Handlowym Kasztelania pierwsze sklepy w mieście otworzą Smyk i Action. Pracujemy nad wynajęciem ostatnich powierzchni i rozmowy w tej sprawie są na końcowym etapie – mówi Michał Małecki, dyrektor działu wynajmu powierzchni handlowych, CREAM Property Advisors.

Wśród dotychczas zakontraktowanych najemców są już m.in. takie marki jak: Rossmann, Martes Sport, Jysk czy Sinsay.

Park Handlowy Kasztelania w Chrzanowie to wielofunkcyjny obiekt handlowy o docelowej powierzchni najmu 14 100 m kw. oraz oferujący 375 miejsc parkingowych, którego inwestorem jest spółka Stec. Otwarcie obiektu zaplanowane jest na wiosnę 2020 r. Za projekt architektoniczny odpowiadało biuro architektoniczne Stabil sp. z o.o.