Action na Śląsku - nowe markety już otwarte

- Otwarcie kolejnych sklepów w najważniejszych miastach Konurbacji Górnośląskiej to dla nas naturalny krok w rozwoju sieci Action. To właśnie na terenie województwa śląskiego, w Katowicach, działa centrala polskiego oddziału firmy. Pracujemy również nad uruchomieniem w pobliżu Tych i Bierunia drugiego centrum dystrybucyjnego w Polsce, co umocni pozycję Action na południu Polski i przyczyni się do dalszej ekspansji marki w kraju – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska.

Action w województwie śląskim

W Katowicach od czterech lat funkcjonuje główne biuro Action Polska. Miasto stało się centrum decyzyjnym firmy, co ułatwiło rozbudowę sieci sklepów nie tylko w Aglomeracji Górnośląsko-Zagłębiowskiej, ale też w innych województwach. Pierwszy market w regionie został otwarty w 2018 roku w Częstochowie. Później przyszedł czas na Dąbrowę Górniczą, Rybnik, Bytom oraz pierwszy sklep w Gliwicach. Teraz marka obecna jest w największych miastach Aglomeracji Śląskiej: łącznie w 29 lokalizacjach na terenie województwa ze 135 działających w Polsce.

Action cieszy się dużą sympatią klientów, zarówno w województwie śląskim, jak i w innych częściach kraju ze względu na szeroki, często rotujący asortyment artykułów codziennego użytku, atrakcyjne ceny oraz dogodne lokalizacje sklepów – blisko ważnych szlaków komunikacyjnych i osiedli mieszkaniowych. Liczne odwiedziny klientów w marketach Action przełożyły się na otwarcie kolejnych placówek w jednych z większych miast Aglomeracji Górnośląsko-Zagłębiowskiej – Tychach i Gliwicach. Drugi sklep Action w Tychach zajmuje powierzchnię prawie 940 m2 i znajduje się na parterze nowej części centrum handlowego Gemini Park, gdzie funkcjonuje ponad 130 sklepów, punktów usługowych i gastronomicznych, w tym popularne drogerie, markety obuwnicze, z elektroniką, oraz akcesoriami dla dzieci. Action świetnie uzupełnia zróżnicowaną oferta centrum handlowego.

Wygodne zakupy zapewnia również nowy sklep Action w Gliwicach, który mieści się na parterze parku handlowego Arena i zajmuje powierzchnię 890 m2. Market doskonale wpisuje się w mix najemców centrum handlowego. Na terenie obiektu można też znaleźć m.in. sklepy spożywcze, odzieżowe, z wyposażeniem domu, a także lokale gastronomiczne.