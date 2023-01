Keen Property Management, zarządca Galerii Victoria, podpisała umowę z nowym najemcą. Wkrótce swój sklep w wałbrzyskim centrum handlowym otworzy międzynarodowa sieć dyskontów niespożywczych Action.

Holenderska sieć sklepów niespożywczych Action oferuje klientom ponad 6000 produktów w 14 kategoriach.

To wyposażenie domu, artykuły dekoracyjne, DIY, sport czy hobby w możliwie najniższych cenach.

Klienci docenią nowy salon ze względu na duży wybór i stale zmieniający się asortyment.

Każdego tygodnia do oferty dołącza ponad 150 nowych artykułów.

Nowy sklep Action o powierzchni 900 metrów kwadratowych zlokalizowany będzie w parku handlowym Galerii Victoria.

Planowane otwarcie to II kwartał 2023 roku.

- Od wielu lat naszym głównym celem jest sprostanie zróżnicowanym potrzebom naszych klientów, co nieprzerwanie realizujemy poprzez stałe poszerzanie portfolio najemców w obiekcie, organizację licznych eventów oraz atrakcji dodatkowych czy też zapewnianie niezbędnych udogodnień. Dążymy do tego, by w Galerii Victoria były obecne marki, które nasi klienci znają i wyczekują ich otwarcia. Jestem przekonany, że docenią oni bogatą ofertę, wysoką jakość oraz przystępne ceny, które są zdecydowanym wyróżnikiem sieci Action - powiedział Grzegorz Samczuk, Dyrektor Centrum Handlowego Galeria Victoria.

W ostatnich miesiącach w obiekcie pojawiły się takie marki jak home&you, eobuwie.pl z usługą interaktywnych przymierzalni MODIVO, Outhorn czy Fielmann, a swoje sklepy powiększyły marki CCC, 4F i Diverse.

Stale rosnące obroty najemców, wysoka frekwencja oraz rynek o niskim nasyceniu powierzchnią handlową powodują, że regularnie podpisujemy nowe umowy, a firmy, które prowadzą działalność w Galerii Victoria, decydują się z nami pozostać na dłużej. To tylko potwierdza, że oferowana powierzchnia komercyjna jest wysokiej jakości i spełnia standardy największych i najbardziej wymagających sieci handlowych – dodał Grzegorz Samczuk.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl