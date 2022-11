Galeria Tęcza rozszerzyła portfolio najemców o holenderski sklep Action, w którym mieszkańcy Kalisza i okolic znajdą różnorodny asortyment w przystępnych cenach.

Sklep Action o powierzchni niemal 1000 mkw. został zlokalizowany na parterze kaliskiej Galerii Tęcza.

Centrum handlowym zarządza EPP.

Pod koniec 2021 roku na polskim rynku handlowym działało ponad 2,3 tysięcy dyskontów niespożywczych. Według ekspertów takie formaty handlowe cieszą się wysokim stopniem rozpoznawalności wśród konsumentów. Marka Action jest kojarzona przez 43 proc. badanych, odnotowując wzrost o 15 p.p. w ujęciu rocznym.

Zależy nam na tym, by w centrach handlowych EPP były obecne marki, które klienci znają i czekają na ich otwarcia. Chętnie współpracujemy z firmami, które stawiają na rozwój – Action w ciągu 5 lat otworzyło ponad 230 sklepów dostępnych we wszystkich województwach. Co więcej, nasz nowy najemca, podobnie jak my, podejmuje realne działania w ramach zrównoważonego rozwoju. Liczymy na to, że klienci docenią bogatą ofertę, która jest zdecydowanym wyróżnikiem sieci Action – powiedział Jakub Ociepka, Asset Manager w EPP.

Holenderska sieć sklepów niespożywczych Action oferuje klientom ponad 6000 produktów w 14 kategoriach, takich jak wyposażenie domu, artykuły dekoracyjne, DYI, sport czy hobby w możliwie najniższych cenach. Klienci docenią nowy salon ze względu na duży wybór i stale zmieniający się asortyment – każdego tygodnia do oferty dołącza ponad 150 nowych artykułów.

Kameralna Galeria Tęcza, zlokalizowana w ścisłym centrum Kalisza, około 400 metrów od Starego Rynku, stanowi pierwsze w miejscowości centrum handlowo-rozrywkowe. Znajduje się w niej blisko 60 sklepów najbardziej popularnych marek, punkty usługowe, klub Well Fitness (czynny całą dobę), Multikino, plac zabaw dla dzieci oraz usługi gastronomiczne. Do najemców Galerii Tęcza należą m.in.: Sinsay, Rossmann, Apart, Media Expert, Empik, CCC, Pepco czy Wojas. Dzięki wzmocnieniu oferty Galeria Tęcza od zeszłego roku notuje znaczące wzrosty w zakresie odwiedzalności.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl