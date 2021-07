Action odlicza godziny do debiutu na Warmii i Mazurach

Action debiutuje w województwie warmińsko-mazurskim.

Market zlokalizowany będzie w pawilonie handlowym przy ul. Grunwaldzkiej 19.

Action oferuje szeroki, często zmieniający się asortyment produktów codziennego użytku w przystępnych cenach.

Na klientów czeka ponad 6000 artykułów z aż 14 kategorii.

– Jednym z priorytetów Action na 2021 rok jest rozwój w północnej części Polski. Nasz debiut w województwie warmińsko-mazurskim to kolejny ważny krok w osiągnięciu tego celu. Na lokalizację pierwszego sklepu w tym rejonie wybraliśmy Nowe Miasto Lubawskie i tamtejszy pawilon handlowy, mieszczący się przy ul. Grunwaldzkiej. Sklep Action będzie znajdować się tuż przy głównej drodze biegnącej przez całe miasto oraz w niedalekiej odległości od osiedli mieszkaniowych. Liczymy na to, że dzięki atrakcyjnemu położeniu market odwiedzi zarówno lokalna społeczność, jak i przyjezdni z okolicznych miejscowości. Obecnie w ofercie dominuje asortyment letni, czyli akcesoria do ogrodu, grillowania oraz aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska.

Tu warto wybrać się na zakupy

Sklep Action w Nowym Mieście Lubawskim zajmie powierzchnię około 900 m i został zaprojektowany z myślą o komforcie oraz bezpieczeństwie klientów i pracowników. Szerokie alejki oraz oznaczenia na podłodze pomogą zachować odpowiedni dystans. Ponadto przy kasach umieszczone zostaną środki dezynfekujące i ekrany ochronne. Market będzie działał w godzinach 9:00-21:00 od poniedziałku do soboty oraz od 9:00 do 20:00 w niedziele handlowe.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Action świetnie uzupełni lokalną ofertę handlowo-usługową, na którą składają się popularne markety spożywcze, budowlane, sklepy RTV i AGD oraz liczne punkty gastronomiczne. Klienci będą mieli do dyspozycji parking na 62 miejsca postojowe, który znajduje się na terenie pawilonu handlowego. Przed sklepem Action zamontowane zostaną również stojaki na rowery.

2000 pracowników w Action