Action otwiera pierwszy sklep w Chrzanowie

Dzięki dogodnej lokalizacji w Parku Handlowym Kasztelania marka będzie łatwo dostępna zarówno dla lokalnej społeczności, jak i dla mieszkańców pobliskiej Trzebini. Action cieszy się już dużą popularnością na południu Polski, dlatego firma konsekwentnie rozwija tam sieć swoich sklepów.

– Chrzanów to nasza piąta lokalizacja w Małopolsce, a jednocześnie trzecie miasto w tym regionie, do którego weszliśmy w 2020 roku. W styczniu otworzyliśmy sklep w Oświęcimiu, a w kwietniu w Andrychowie. Oferta Action spotkała się tu z dużym zainteresowaniem, dlatego chcemy wzmacniać naszą obecność w tej części kraju. Wybraliśmy Kasztelanię, ponieważ jest to największy park handlowy w Chrzanowie, który dodatkowo znajduje się w strategicznym punkcie na mapie nie tylko miasta, ale także całej zachodniej Małopolski. Dzięki temu jesteśmy blisko lokalnych społeczności. W sytuacji epidemicznej to szczególnie ważne – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska. – Mając na uwadze dobro naszych klientów oraz pracowników, zadbaliśmy o ich bezpieczeństwo, wyposażając nasz nowy sklep w odpowiednie środki dezynfekujące oraz ekrany ochronne i oznaczenia pomagające zachować odpowiednią odległość pomiędzy odwiedzającymi – dodaje Sławomir Nitek.

Park Handlowy Kasztelania znajduje się przy ul. Szpitalnej 45, w północno-wschodniej części Chrzanowa. W sąsiedztwie jest Osiedle Niepodległości, a od ścisłego centrum miasta obiekt dzielą jedynie 3-4 minuty jazdy samochodem. Lokalizacja jest szczególnie dogodna dla zmotoryzowanych ze względu na bliskość jednej z głównych dróg miejskich oraz autostrady A4. Dzięki temu do Action z łatwością dostaną się także mieszkańcy gminy Trzebinia, w której marka nie jest jeszcze znana – zajmie im to ok. 8-10 minut jazdy autem. Odwiedzający mają do dyspozycji duży parking z aż 375 miejscami postojowymi. Dodatkowo tuż pod sklepem Action są stojaki na rowery.