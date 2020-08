Action otwiera ponad 10 nowych sklepów w Polsce

Sieć dyskontów niespożywczych Action, oferująca klientom szeroki, często zmieniający się asortyment produktów codziennego użytku w przystępnych cenach, może znów w pełni realizować swój plan ekspansji na polskim rynku. W ciągu 1,5 miesiąca firma otworzy łącznie 12 nowych sklepów, w tym drugi market w Szczecinie i czwarty we Wrocławiu, a także dwa kolejne w województwie łódzkim.

To bardzo ważny krok w rozwoju Action, który stawia sobie za cel obecność w całej Polsce, również w dużych aglomeracjach. Pozostałe sklepy będą zlokalizowane na południu kraju, w miastach, w których marka nie była do tej pory obecna.

– Po trudnym okresie lockdownu wracamy do tempa rozwoju, jakie pierwotnie zakładaliśmy na ten rok. Konsekwentnie zwiększamy obecność na południu Polski, gdzie nasza marka jest już rozpoznawalna i cieszy się popularnością. Jednocześnie rozbudowujemy sieć sklepów Action dalej w głąb kraju, szczególnie w województwie łódzkim. Zamierzamy przy tym coraz częściej pojawiać się w dużych aglomeracjach. Po udanym debiucie w Szczecinie w kwietniu br., szybko zdecydowaliśmy się na kolejną lokalizację w tym mieście. Przed nami także już czwarte otwarcie we Wrocławiu. Przy tym wszystkim mamy na uwadze, że pandemia nadal trwa, dlatego szukając miejsc pod nowe sklepy przykładamy jeszcze większą wagę do potencjału biznesowego poszczególnych obiektów handlowych oraz dostępności i udogodnień dla klientów. Naszym priorytetem pozostaje niezmiennie bezpieczeństwo pracowników oraz wszystkich osób odwiedzających Action – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska.

Duże miasta też chcą Action

Jedną z kluczowych lokalizacji dla sieci Action jest Jelenia Góra, w której niebawem zadebiutuje. O atrakcyjności tego miejsca świadczy nie tylko dogodne położenie – obiekt będzie znajdował się przy ul. Sygietyńskiego 14, tuż obok największego centrum handlowego w mieście, Galerii Sudeckiej. Istotna jest również bliskość centrum dystrybucyjnego holenderskiej marki, które położone jest w oddalonej o 70 km gminie Gromadka. Z kolei najnowszy sklep Action we Wrocławiu zostanie otwarty w pierwszej połowie września w centrum handlowym Astra, również w otoczeniu licznych punktów handlowo-usługowych. Warto też wspomnieć o planowanym na połowę sierpnia otwarciu drugiego sklepu w Szczecinie. Nowy market powstanie przy ul. Struga 31 w największym skupisku handlu Prawobrzeża, co stanowi duże udogodnienie dla osób planujących kompleksowe zakupy. Wszystkie te lokalizacje znajdują się w pobliżu osiedli mieszkaniowych, a dodatkowo są dobrze skomunikowane z innymi dzielnicami.

1

2