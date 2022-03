Action otwiera sklep w Galerii Rumia

Między innymi artykuły do pielęgnacji, środki czystości oraz odzież będzie można kupić w sklepie Action w Galerii Rumia.

Lokal otworzy się w maju tego roku i będzie miał ponad 800 mkw. powierzchni.

Tym samym dostęp do oferty sklepu Action zyskają mieszkańcy powiatu wejherowskiego.

Action to sieć dyskontów niespożywczych, oferująca klientom szeroki asortyment produktów codziennego użytku. Zapewnia różnorodną ofertę około 6000 produktów z aż 14 kategorii. W Polsce sieć dyskontowa posiada już prawie 200 sklepów.

Lokalizacja w pobliżu osiedli i na trasie nad Morze Bałtyckie

Kolejny z nich otworzy się w Galerii Rumia. Będzie to pierwszy sklep w powiecie wejherowskim. Zaletą jest lokalizacja w pobliżu osiedli mieszkaniowych oraz głównej drogi przejazdowej na trasie z Trójmiasta nad Morze Bałtyckie.

W ofercie Action w Galerii Rumia znajdą się artykuły do pielęgnacji ciała, środki czystości, odzież, zabawki oraz artykuły gospodarstwa domowego, wyposażenia wnętrz i dla zwierząt, artykuły papiernicze a także przekąski i napoje.

Otwarcie sklepu sieci Action w Galerii Rumia planowane jest na drugą połowę maja 2022 r.

Galeria Rumia to nowoczesny obiekt w samym sercu miasta Rumia. Powierzchnia najmu to ponad 16 800 mkw. Do dyspozycji klientów jest parking na 460 samochodów. Na trzech poziomach znajduje się 90 lokali. Wśród głównych najemców znajdziemy m.in.: Biedronkę, Cropp, House, Monnari, Kik, Pepco, Empik, Neonet, klub fitness Calypso, multipleks kinowy Multikino czy drogerię Rossmann.